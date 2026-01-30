Vox pide que los suelos de Baterías se ofrezcan a Indra para evitar perder oportunidades industriales
“No vale lamentarse después cuando las inversiones se marchan a otros concejos", advierte Martínez Riola
N.M.
La portavoz municipal de Vox Avilés, Arancha Martínez Riola, advierte de que la ciudad “no puede seguir perdiendo oportunidades mientras otros concejos se mueven y buscan nuevas nuevas oportunidades de desarrollo y creación de empleo” A tenor de las recientes declaraciones de la multinacional Indra sobre la necesidad de buscar nuevos espacios de producción, el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento ha reclamado que se ofrezcan de manera inmediata a la compañía los suelos de Baterías, propiedad de Sepides, con el objetivo de facilitar su ampliación en Asturias y evitar que Avilés vuelva a quedar al margen de una oportunidad estratégica de empleo e industria.
La portavoz municipal de Vox, Arancha Martínez Riola, ha recordado que “ante la noticia de la implantación de la compañía en Asturias, los alcaldes de Oviedo y Gijón se apresuraron a ofrecer su suelo, mientras Avilés ni siquiera apareció, perdiendo una oportunidad clave para la ciudad”. En este sentido, ha añadido que “los suelos de Baterías son de Sepides y llevan años paralizados. Da la impresión de que no hay ningún interés en comercializarlos mientras Avilés pierde oportunidades. Indra necesita espacio y Avilés lo tiene, pero alguien tiene que querer moverlo”.
Desde Vox Avilés consideran "incomprensible" que, "en un momento en el que la ciudad necesita industria, empleo cualificado y retención de talento, una empresa pública mantenga inactivos unos terrenos estratégicos sin ponerlos a disposición de proyectos tractores que podrían generar riqueza y actividad económica.
Martínez Riola ha advertido de que “no vale lamentarse después cuando las inversiones se marchan a otros concejos. O se actúa ahora, o Avilés volverá a perder otra oportunidad histórica”.
