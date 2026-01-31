El anárquico desembarco de la Sardina en la ría de Avilés que abre el Antroxu:"Es pura acracia, como tien que ser"

"Puxa la anarquía del Antroxu de Avilés", espeta Ángel García, conocido en los ambientes antroxeros como el Sardino mayor o comandante en jefe de la cofradía "Sardina arenque" de Llaranes. Dice eso justo después de que la sardina arribara a la rula vieja, en lancha y tras una "dura" travesía por la ría. Todo esto para celebrar el primer acto oficioso del Antroxu de Avilés, una de las épocas del año más transgresoras y anárquicas, tanto como el acto que sirvió este sábado para volver a ver disfraces en la ciudad. Miru Álvarez no para de echar culinos de sidra. "Es la escanciadora oficial, tenemos cuatro cajas", explica García, al tiempo que Julio Tablizo, que no dejó de tocar la gaita, entona el pasodoble "Tres veces guapa" mientras miraba a la Sardina, una gran figura de poliespán que contaba hasta con gafas para protegerse de los rayos del sol.

La puntualidad nada tiene que ver con el Antroxu. Y como tal, la Sardina no arribó a puerto a las 14.00 horas como estaba previsto. Nada importó, la sidra y los cachinos de empanada y tortilla ya estaban en la mesa. El arenque, símbolo de la cofradía de Llaranes, viajaba en una lancha capitaneada por un patrón de nombre David García, acompañado por su contramaestre Ariel Álvarez, al que llamaban "Lenny Kravitz" y una tripulante, Deva García, de nueve años. "Dura travesía por la ría, buena mar y mucho viento y con problemas para salir del río Arlós o de Marte o Júpiter", señala el patrón. También hubo alguna que otra dificultad para amarrar la lancha a puerto, pero como es Antroxu a alguno le pareció que estaba hasta guionizado.

A su lado, en una pequeña zodiac, viajaban Adrián Sánchez "El Chili", una sirvienta de nombre Santiago Vázquez que ondeaba la bandera asturiana y Aida Sánchez, y todos celebraron llegar a puerto. "Llegamos un poco espeluciados, pero no pasa nada", comenta Vázquez. No había tiempo que perder. "Más te quisiera, más te amo yo", canta Armando Menéndez, mientras Julio Tablizo toca esa pieza a la gaita. Algunos cantan, otros bailan y otros beben y comen. La Sardina ya está en tierra, cerca de las empanadas, las tortillas y la sidra. Sus camaradas de la cofradía le dan de beber y de comer porque saben que el Antroxu es una prueba dura "y se necesita gasolina".

La anarquía está a punto de tomar el mando de las calles, quedan diez días para la pitanza en El Parche y once para el desfile de la Sardina por las calles de La Espina y Llaranes. "Quedan algo menos de dos semanas para que comience el Antroxu, hay que estar preparados", remarca Ángel García, que se inventó junto a sus colegas de la cofradía este desembarco de la Sardina en la ría, que iba a ser en el pantalán de San Balandrán. "Si venimos a la rula vieja fue por culpa de Teo", bromea García. Teo Siñeriz y Chus Rodríguez, ambos de "La Pecera" y el "Santo Entierro de la Sardina", también celebran el desembarco de la Sardina en la rula vieja. Y los de la peña "Los Sidrones" y los de "Esto es Ébano" y otras peñas que no querían perderse el primer acto oficioso de un Antroxu que este año recuerda a las "Mil y una noches".

Cruz Cid va de corsaria y Beatriz Muñiz echa un culín y lo ofrece y cuenta que su artilugio del Descenso se llama "Al-culín y los cuarenta sidrones". Muy cerca están dos "vietnamitas" que son Sandra González y Elisa Álvarez y Alicia Rey en el papel de Minnie Mouse y la pequeña Mía Outeiro, que luce una diadema de Stitch. Tablizo no deja de tocar la gaita en un inicio antroxero tan anárquico como el mismo Antroxu. "Es pura acracia, como tien que ser", refuerza Teo Siñeriz.