Avilés celebra el paso adelante de la corporación Indra en Baterías: "El suelo industrial de la comarca es estratégico"

Al suelo de Baterías de coque de Avilés le están saliendo más novios de los conocidos hasta ahora (de momento, la Autoridad Portuaria). La corporación Indra, la que preside Ángel Escribano, precisa tres infraestructuras para completar la cadena de producción de blindados militares que pretende fabricar en el antiguo Tallerón de Duro Felguera, en Gijón. Y, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, ha puesto sus ojos para levantarlas en las antiguas instalaciones de Arcelor.

El Puerto de Avilés había manifestado a finales del pasado diciembre su deseo de hacerse con los terrenos de la antigua coquería para ver cumplidas sus necesidades de espacio logístico tras la última ampliación de los muelles de la margen derecha de la ría. Para ello, aseguraron, presentarán una oferta por la totalidad del suelo liberado en la zona anexa al polígono de la ría: más de 350.000 metros cuadrados

A este respecto, Manuel Campa, el concejal de Desarrollo Urbano avilesino, aplaudió la incorporación de Indra al futuro industrial de la comarca. “Avilés confirma el interés estratégico de su suelo industrial: por su ubicación estratégica, por la calidad de sus servicios y, sobre todo, por contar con personal altamente cualificado y formado”, señaló. “Cuando hablamos del proyecto de Indra lo hacemos de una empresa tractora, capaz de generar actividad productiva, empleo de calidad e industria auxiliar en su entorno, reforzando el tejido industrial y tecnológico de la ciudad”, aseguró el socialista.

Campa explicó que la implantación de Indra en Avilés va a consolidar al concejo como “un polo industrial moderno, competitivo y con futuro”. Y añadió: “Cuando las propuestas se formalicen, Sepides será la encargada de su estudio, y lo hará de manera coordinada con el Ayuntamiento de Avilés y el Principado de Asturias. El objetivo es claro y compartido: tomar la mejor decisión posible en términos de actividad económica, capacidad productiva y, especialmente, generación de empleo para Avilés, que “tiene suelo, tiene talento y tiene proyecto”. Y eso hoy es sinónimo de oportunidades”.

Puerto de Avilés

Santiago Rodríguez Vega, el presidente del Puerto de Avilés, no es de la misma opinión: “En este momento desconozco el proyecto de Indra para este espacio, más allá de las informaciones en medios de comunicación”, dijo. “El interés de la Autoridad Portuaria de Avilés y nuestras intenciones siguen intactas y he tenido la oportunidad de explicarlas en las últimas semanas. La parte más concreta de lo que hasta ahora ha trascendido es que Indra necesita una pista para probar los blindados que construirá en el Tallerón y mi valoración es que destinar la mayor parte del espacio del mejor suelo industrial de Asturias a una pista de rodadura para vehículos blindados militares requiere muchas explicaciones. Entre otras cosas, porque sería una infraestructura cuya repercusión en la creación de empleo no parece de gran alcance. Se habla también de un centro de acabado y de un polígono para empresas auxiliares... No quiero ir más allá porque falta concreción”.

Cámara de Comercio

Daniel González, el presidente de la Cámara de Comercio, calificó el planteamiento de Indra de “buena noticia”. Y explicó: “El objetivo prioritario no ha cambiado: atraer una empresa industrial tractora al suelo más estratégico del norte de España. Conocido el interés del Puerto por la compra del suelo, la Cámara trasladó sus dudas al respecto y, aún siendo una buena operación desde el punto de vista del interés de la Autoridad Portuaria, podría no ser así desde el punto de vista del interés general al limitar sus usos a industrias vinculadas a actividades portuarias”, señaló el ejecutivo. “Si se confirma la llegada de Indra, tendrá todo el apoyo de la Cámara para su implantación en Avilés. En nuestra opinión, el principal escollo en la actualidad es que aún no son suelos finalistas: está pendiente la descontaminación del suelo, para lo que aún no se dispone de proyecto y eso podría retrasar la operación dos años”, concluyó.