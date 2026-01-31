El Avilés se hunde en el Suárez Puerta: tercera derrota consecutiva como local

Lo del Avilés como local está empezando a ser un caso digno de estudio. Ante el Mérida tuvieron ocasiones, perdonaron varias claras para adelantarse en el marcador, pero no hubo manera. Dos chispazos le bastaron al conjunto romano para llevarse los tres puntos del Suárez Puerta. Ni el debut de Uzkudun le dio a los de Dani Vidal más colmillo para conseguir, aunque sea, un empate. Lo mejor para los asturianos es que ahora encadenan dos encuentros seguidos fuera, donde parece que muestran su mejor versión, y que el descenso se mantiene a ocho puntos. El colchón se mantiene.

La gran sorpresa llegó una hora antes de que empezase el encuentro. Dani Vidal le dio la titularidad en la delantera a Aitor Uzkudun, su último fichaje, aprovechando que el club pudo tramitar su ficha durante la tarde. Santamaría regresó a la mediapunta y Kevin Bautista volvió a su puesto ideal, el doble pivote. Atrás, Viti recuperó su sitio en el once titular por la banda izquierda.

Tras el varapalo de la última derrota en casa el Avilés arrancó con ganas de agradar a su público. Focalizando el peligro por ambos costados, los blanquiazules no dejaban de asomarse al área de Scenteris, guardameta rival. Cayarga se mostró muy activo, primero sacando una falta con mucho veneno y, posteriormente, encontrando al espacio a un Santamaría que le faltó un pelín de velocidad para remachar la acción. También tuvo un chut desde la frontal, pero el disparo se marchó por arriba.

Avilés 1 2 Mérida 0-1, min.33: Rui Gomes. 1-1, min. 49: Santamaría. 1-2, min. 73: Javi Domínguez. Alineación Avilés Álvaro Fernández (1);

Campabadal (1), Babin (1), Eze (0), Viti (1);

Kevin Bautista (1), Adri Gómez (1);

Quicala (1), Santamaría (2), Cayarga (1);

Uzkudun (1) CAMBIOS Isi Ros (1) por Cayarga, min. 71. Christian Rivera (1) por Adri Gómez, min. 80. Andrés Carmona (1) por Eze, min. 80. Natalio (s. c.) por Santamaría, min. 87. Raúl Rubio (s. c.) por Quicala, min. 87. Alineación Mérida Csenterics (1)

Pipe (1), Lancho (1), Javi Domínguez (2), Vergés (2)

Almedia (1), Martín Solar (1)

Chiqui (1), Beneit (1), Rui Gomes (1)

Hallson (1) CAMBIOS Benny (1) por Hallson, min. 66. Areso (1) por Rui Gomes, min. 66. Pareja (1) por Martín Solar, min. 80. Manu Rivas (s. c.) por Chiqui, min. 87. Aimar Velasco (Comité vasco). Amonestó al local Quicala y a los visitantes Javi Domínguez, Gio Almeida y Beneit Román Suárez Puerta.

Quicala no quiso quedarse corto por la otra banda. El extremo, además de protagonizar varias galopadas que levantaron del asiento a los aficionados, a punto estuvo de provocar el primer tanto de los asturianos. Su centro chut, tras tocar en varias piernas, salió rebotado.

El Avilés tenía maniatado al Mérida, que sufría hasta para salir de su campo. Lo probó buscando a su último fichaje estrella, el delantero islandés Hallson, pero su remate de cabeza salió por encima del travesaño. Pero, cuando mejor estaba el cuadro avilesino, llegó el jarro de agua fría. El conjunto romano enlazó una buena jugada en banda izquierda y, aprovechando que la pelota estaba en el costado, Rui Gomes consiguió zafarse del marcaje de Eze. El portugués, a escasos metros de Álvaro Fernández, fusiló al guardameta sin piedad.

El tanto romano hundió al Avilés. De la alegría ofensiva que había mostrado en la primera media hora se pasó a un final de primera parte gris, sin ideas por parte de los de Dani Vidal. De hecho, el Mérida se pudo ir con mayor ventaja al descanso a través de Beneit, pero su disparo pegó en el lateral de la portería.

Menos mal que los de Dani Vidal recuperaron la alegría tras el paso por vestuarios. Santamaría se encargó, nada más arrancó la segunda mitad, de meter en el partido a los asturianos. Sacó Cayarga de corner, peinó Uzkudun en el primer palo y el gijonés empaló la acción, sumando su cuarto tanto de la temporada. Tras un año brillante en Segunda Federación, el ariete sigue demostrando que está hecho para cosas grandes.

Como en la primera mitad, parecía que el Suárez Puerta estaba, por fin, inclinado a favor del Avilés. Perdonó la sentencia el cuadro asturiano al poco de igualar la contienda, pero nadie estuvo acertado para rematar un centro muy bueno de Campabadal al corazón del área. Con Babin y Eze brillando en las coberturas, lejos de su portería, los blanquiazules se lanzaron a por la remontada, aprovechando, sobre todo, el desparpajo de Quicala por el costado derecho. Hay que destacar también el trabajo de un gran Adri Gómez, muy inteligente a la hora de cortar los contragolpes rivales.

Perdonó otra muy clara el Avilés al filo del 70. Viti colgó un extraordinario centro desde la izquierda al segundo palo, donde apareció Santamaría, para tocarla con la cabeza. El pase fue para Uzkudun, que no consiguió completar la jugada. La suerte no sonreía a un equipo que, por volumen, estaba mereciendo más en el partido.

Y, al igual que en la primera mitad, un desbarajuste defensivó mató al Avilés. Esta vez fue tras un saque de banda. Vergés colgó el balón a la olla, el envío pegó en el pecho de Eze y el rechace le cayó a Javi Domínguez, que no perdonó. Una vez más, cuando mejor estaban los blanquiazules, llegó el puñetazo del Mérida.

Si ya en la primera mitad Csenterics perdió tiempo en los saques de puerta, esta dinámica se incrementó en los veinte minutos finales. A eso se suma que al Avilés se le acabaron las ideas, lo mismo que le pasó durante los minutos finales del primer acto. Dani Vidal probó a cambiar la dinámica del partido dando entrada a dos de sus fichajes invernales, Andrés Carmona y Christian Rivera, pero no hubo manera. Pidió penalti el cuadro asturiano sobre Uzkudun en el último suspiro. Ni Natalio, con un chut justo antes de que pitase el árbitro, pudo igualar la contienda.

Las ocasiones claras fueron para el Avilés, pero en esto del fútbol lo importante son los goles, y en ese aspecto el Mérida fue superior. El Avilés continua sin rascar un punto como local en lo que va de 2026, pero consigue mantener la distancia con el descenso en ocho puntos. Ahora los blanquiazules encadenan dos encuentros como visitante, momento propició para cambiar la dinámica.