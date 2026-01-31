Castrillón renuncia a la ampliación del Museo de la Mina de Arnao y culpa al Principado del fiasco: "Sufrimos un bloque en nuestros proyectos"

«Hemos intentado agotar todas las posibilidades, hemos intentado agotar los plazos, pero a día de hoy ya resulta imposible ejecutar una obra de esas características en los poco más de tres meses que quedan para finalizar los plazos marcados por los fondos Next Generation, reconoce Marián Carbajal, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Castrillón. Sus palabras llegan tras las acusaciones, por parte de Izquierda Unida, que alertó de la situación de la subvención de fondos europeos que ha recibido el Ayuntamiento de Castrillón para la recuperación de la Mina de Arnao y su entorno. La edil del PP ha confirmado que esa intervención, para la que, en principio, se habían destinado dos millones de euros, no se va a poder realizar, y quiso poner el foco en el Principado para justificarlo. «Sufrimos un bloqueo, un retraso y una parálisis en nuestros proyectos», subrayó.

Carbajal quiso hacer una explicación de los hechos. «El proyecto inicial de 2 millones de euros estaba diseñado para ser ejecutado en un plazo de dos años. De esos dos años, el Ministerio de Turismo consumió casi un año en burocracia, concretamente en emitir las resoluciones de concesión de la subvención. Eso ya nos pone en la tesitura de tener que desarrollar un proyecto de envergadura, concebido para 24 meses, en 12, explicó la concejala. La popular también señaló que otra traba fue que el Ministerio de Turismo alertó en una reunión celebrada en octubre de 2025 que «la subvención no puede ir destinada a actuaciones en cafetería, lo que obliga al Ayuntamiento de Castrillón a mermar el proyecto en la parte correspondiente».

Según palabras de la edil de Turimo, tras ejecutar los proyectos el consistorio estuvo a la espera de las autorizaciones de Patrimonio, Demarcación de Costas, la Cuota y Medioambiente, pero «en este punto es lo mismo que sucede en todas y cada una de las cuestiones que afectan al Ayuntamiento de Castrillón desde que este está gobernado por el Partido Popular». «Sufrimos un bloque y una parálisis en nuestros proyectos. Nos pasa absolutamente con todo, ya que el Principado no se molesta ni en disimular sus intenciones. Lo han hecho desde que llegamos hace dos años y medio al gobierno, plazo que no ha sido suficiente ni siquiera para que el Presidente del Principado, que lo es de todos los asturianos, reciba al Alcalde de Castrillón, sentenció.

«El Principado no solo no recibe a nuestro Alcalde, sino que maltrata al concejo en los presupuestos generales del Principado, destinando a este concejo unos 600.000 euros del presupuesto regional de 24 millones, frente a los 3 y 5 millones asignados a Gozón y Corvera», recordó Carbajal, que cree que «así no se puede trabajar». «Este equipo de gobierno seguirá trabajando duramente con el objetivo de desarrollar los mejores proyectos para Castrillón, con cargo al presupuesto municipal, pero descartando la posibilidad de contar con el apoyo económico de las administraciones regional o nacional. Están demostrando que mientras estén en manos del Partido Socialista de Pedro Sánchez, como ocurre actualmente, harán todo lo que esté en su mano por perjudicar al Partido Popular, sin importarles en absoluto los vecinos de **Castrillón», cierra la concejala de Festejos.