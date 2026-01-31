Habaneras con una cubana de Camagüey en Luanco

Unos versos de la habanera "La Capitana", escrita por el gijonés Carlos Rubiera, rezan así: "Cuando la guerra tuvo n'Habana, de cañoneru sirviendo al rei, y anduvo en tratos cola metralla, y una cubana de Camagüey". Pues bien, los coros de chigre cuentan con una cubana de Camagüey, que además es directora de una de las nuevas agrupaciones del certamen de canción marinera y habanera, la que representa al bar Camarote. Se llama Liz Amanda Pérez y es su primera vez en el Socorro. Lleva seis meses en Luanco y de primeras, está sorprendida con la pasión de los gozoniegos por las habaneras que, por momentos, le devuelven a su tierra.

El coro que dirige está formado por 14 personas, "formados por jóvenes y más mayores", detalla esta joven que prepara tres canciones antes de su estreno en los cantares de chigre. Las edades oscilan entre los 22 y los 61 años y está formado por clientes del local que lleva abierto algo menos de un año y amistades. Las canciones que prepara esta coral son clásicos, casi imprescindibles, de un certamen como el del Socorro: "Mi madre fue una mulata", "La playa del querer" y "Salí de Jamaica".

"Las letras tienen que ver tanto con Cuba...", señala Pérez, que apunta que algunas de las habaneras que se entonan en Luanco no las conocía. Algo parecido le ocurre a los luanquinos con "A tu lado": "Los asturianos no la conocen mucho". A Liz Amanda Pérez le parece "grandioso" el amor que Luanco tiene por los coros, por cantar y dinamizar sus fiestas invernales de esta manera, con un claro sentido de pertenencia al mar.

El grupo comenzó a ensayar este mes. "Lo formamos hace poco más de quince días, debemos llevar diez días de ensayos", señala la directora justo antes de iniciar el ensayo del pasado viernes, que fue el último antes de la puesta de largo del coro. Como todos, tendrá tres actuaciones. La primera será este domingo a las 21.45 horas en el bar El Muelle; la segunda, el sábado 7 a las 20.45 horas en el bar Camarote; y la última actuación será el domingo 8 en el Museo Marítimo a las 18.00 horas durante la gran gala de la canción marinera.