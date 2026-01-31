Luanco se rinde al Marino de Luis Gallego: “Cambiaría todos mis premios por tener el césped de Miramar como el del Molinón”

«Este galardón es todo un honor para mí, aunque cambiaría todos los premios que he recibido por tener los antiguos vestuarios rehabilitados y el césped de Miramar a tenor del que tienen en el Molinón o el Tartiere», reconoció este viernes Luis Gallego, presidente del Marino de Luanco. El gozoniego fue distinguido por su trayectoria en la gala del Deporte de Gozón celebrada en el salón de actos del instituto Cristo del Socorro. Otro de los galardonados fue Miguel García, seleccionador nacional de piragüismo, que destacó que este premio «tiene un valor sentimental mucho más importantes que otros que he recibido».

«Estoy muy satisfecho con el Marino, llevamos 22 años en Segunda B siendo un pueblo de 5.000 habitantes. Somos grandes embajadores de Luanco y de Gozón a escala nacional, el Marino puso al Luanco en el mapa», afirmó Gallego, quien también se quiso acordar de aquellos que lo han acompañado a lo largo de estos años dirigiendo el club luanquín. «Son grandes personas que compusieron y componen una familia deportiva comprometida y trabajadora, mantenido la ilusión por llevar al club siempre adelante». «Yo no sería nada sin el apoyo y la gran colaboración de los patrocinadores, la ayuda del comercio y hostelería locales, teniendo un reconocimiento especial al apoyo incondicional de Posada, que lleva conmigo 35 años, el principal patrocinador del club», sentenció.

«Siempre es muy bonito y de agradecer que te reconozcan en casa», señaló Miguel García, que puso en valor el «poder compartir tiempo con gente que conoces de toda la vida y con el deporte base del concejo». «Este premio te da motivación y te hace coger fuerza para seguir peleando por sacar buenos resultados», subrayó el luanquín.

Javier Carnero, que practica pentatlón moderno, fue distinguido como el mejor deportista masculino del concejo, mientras que Carlota Caicoya, jugadora de rugby, se llevó dicho galardón en categoría femenina. El jurado también quiso reconocer a las mejores promesas del deporte local que recaerán sobre el atleta Santiago Soberón Artime y los piragüistas Lucas Sánchez Feito y Soledad Aramendi Costales.

La gala incluyó trece menciones especiales que recayeron en deportistas individuales así como en equipos y en el Torneo de tenis playa, que este año no se llevará a efecto. Las menciones especiales fueron para Diego Coviella Muñoz y Marina Coviella, que compiten en sambo y lucha olímpica; el piloto de motociclismo Jorge Calderón, los jugadores de balonmano Julio Cesar Suárez Cuervo y Juan Martínez Sánchez, los piragüistas Claudia Rodríguez Sánchez y Diego Fernández Gutiérrez, el atleta Sergio Calderón, Borja García, que practica MMA, y Aurora Fernández. que hace halterofilia.

Noticias relacionadas

Los equipos que recibieron una mención especial son el de Madres de baloncesto del Club deportivo Villa de Luanco y los alevines de balonmano, también del Villa.