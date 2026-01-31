Saint-Gobain planea para después del verano destemplar el viejo horno e iniciar en otoño la obra del nuevo

La dirección de la multinacional Saint-Gobain tiene previsto iniciar los preparativos de la obra del nuevo horno-float de su fábrica de Avilés “inmediatamente después del verano”. Esto quiere decir que, tal y como desveló en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA, será a partir de noviembre cuando comience la obra civil de la infraestructura principal de la antigua Cristalería Española, un trabajo que se alargará, si el plan de trabajo se mantiene tal cual esta semana explicó la dirección de la fábrica a los cuadros y mandos medios de La Maruca, hasta la próxima primavera.

Los pasos previos para la construcción del horno son dos: primero van a destemplar “el corazón de la fábrica”, para, a continuación, vaciarlo de materia prima. El destemplado del horno va a conseguir enfriar el artilugio central del complejo fabril de La Maruca. Este proceso, según fuentes consultadas, “lleva semanas”, es decir, “no hay un botón de on/off”, explican de manera pedestre. El proceso de instalación del nuevo horno-float es uno de los más complejos del proceso productivo: se lleva a cabo cada quince o veinte años (la última vez, en Avilés, en 2008)

El plan que está previsto que se desarrolle este final de año fue diseñado por una comisión de ingenieros coordinada por uno de los mandos principales de la fábrica de Avilés. Esta comisión trabajó en su día, según ha podido saber este periódico, sobre varias hipótesis: la construcción de un horno de combustible híbrido (electrodos y quemadores de gas), de uno de gas o una nueva reparación sobre las llevadas a cabo en los últimos meses, sobremanera, desde el verano, cuando el actual horno-float estuvo a punto de caerse abajo.

Finalmente, según explicó la dirección de la fábrica a sus mandos, la opción que quedará será la de la construcción de un horno híbrido.

La construcción del horno-float ha sido una herramienta de presión de la empresa sobre los trabajadores: la dirección ha utilizado la infraestructura como elemento para la negociación del convenio. El comité de empresa (CC OO, SOMA-FITAG-UGT y CSI) desecharon de plano pagar la construcción del nuevo horno “perdiendo derechos”.

El dinero del nuevo (800 toneladas al día, si no cambia el proyecto) está previsto que llegue a través del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de descarbonización, que acaba de abrir el plazo de recepción de proyectos.

Ampliación

Estas operaciones están viviendo su prólogo en este momento: las obras de acondicionamiento de la subestación (entre el secadero de arena y el AR&DC), el soterrado de las tuberías de gas y el derribo inmediatamente posterior del depósito de agua antiguo (esto conllevará también el desvío de las tuberías de agua, al nuevo, al conocido “pirulí”).

La nave que acogerá el nuevo horno-float está previsto que sea la misma en la que se encuentra el actual, sin embargo, el plan es ampliar su superficie: diez metros, en su lado norte, y otros diez, en el sur.

Es decir, entre el vaciado del horno y la necesidad de “hacer sitio”, la producción habitual de la fábrica de Avilés quedará disminuida. La empresa trabaja actualmente, en el grado de afectación del plan de obra en la plantilla (no está decidido si La Maruca trabajará con vidrio que procedente de cesiones -otras fábricas- u optará por la parada absoluta). El personal del horno trabajará en la construcción del nuevo, mientras que el de las líneas de acabado puede quedar regulado.