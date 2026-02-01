Brutal agresión en Avilés: parten los dientes de un botellazo a un joven en una pelea de madrugada en Sabugo

Brutal agresión en Avilés. Un joven de 25 años fue evacuado en la madrugada del domingo al Hospital Universitario San Agustín tras sufrir un botellazo en la cara. Los hechos tuvieron lugar en la calle La Estación y todo apunta a una refriega. Según las primeras exploraciones, el herido sufrió la fractura de varias piezas dentales.

Según testigos, los hechos tuvieron lugar a las puertas de un bar ubicado en la esquina de La Estación con Carreño Miranda. Fue en torno a las seis de la madrugada cuando en medio de una acalorada riña un hombre pegó un botellazo en la cara a otro. La víctima sufrió lesiones en la cara por las que empezó a sangrar profusamente y acabó tendido en el suelo.

Los presentes dieron aviso al 112 y, de manera casi inmediata, en el lugar de los hechos se personaron efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional. Tal y como relatan testigos, la presencia policial dispersó el tumulto. También se personó una ambulancia, que atendió al herido, que según testigos permanecía tirado en el suelo. Presentaba lesiones en la cara, fundamentalmente varias piezas dentales rotas, y en la nariz. Los sanitarios lo trasladaron al San Agustín para una exploración más a fondo. Por el momento no ha trascendido si hay detenciones por este asunto, que ahora investiga la Policía Nacional.

El suceso provocó gran revuelo en la zona, según los vecinos, especialmente concurrida en la madrugada del domingo. De hecho, el alboroto causado por la pelea despertó a varios residentes, que presenciaron la intervención policial y de los sanitarios desde sus ventanas.

Noticias relacionadas

Este encontronazo ha reavivado las quejas por el ocio nocturno en el barrio de Sabugo. En los años previos a la pandemia, las quejas de comerciantes y parroquianos por los ruidos y peleas en las madrugadas de los domingos, que vinculaban a la actividad de un "after" de Bances Candamo, eran recurrentes. "En estos últimos años el ambiente parecía haberse relajado, pero ahora vuelven a las andadas", señalaba este domingo un vecino, "harto" de estas situaciones: "Nos encontramos vomitonas, orines y hasta nos han defecado en el portal. Esto es insostenible".