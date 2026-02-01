De la cancha al coro por el Socorro

El certamen de cantares de chigre de Luanco, el de canción marinera y habanera, hace cuatro años que consiguió atraer a los jóvenes para participar y motivarse cada vez que llega febrero y les toca entonar por las fiestas del Socorro. El coro del bar La Marina es un buen ejemplo de ello. Esta agrupación coral está formada por dieciocho jóvenes, todos varones, está dirigida por la soprano Elena Rosso, miembro de "El León de Oro" y directora de varios coros de la gran familia coral luanquina. Esta coral tiene mucho que ver con el club Villa de Luanco y más aún con la sección de balonmano. "La mayoría de los miembros del coro o pertenecen o han pertenecido al equipo de balonmano", detalla Rosso.

La edad del coro de La Marina oscila entre los veinte y los treinta años. "Aunque hay alguno de más edad y alguno de menos", indica la directora de esta coral que llevará la batuta de esta coral por cuatro año consecutivo y en el que también participa como corista el director de "El León de Oro", Marco Antonio García de Paz. "Si tengo que destacar algo de este grupo es su entusiasmo y compromiso. Se toman muy en serio el trabajo y cada año me sorprende su evolución positiva y sus ganas de superación", apunta Elena Rosso momentos antes del ensayo del jueves. Los jóvenes de La Marina comenzaron a afinar sus voces en grupo durante las pasadas vacaciones de Navidad. Y así siguen ultimando detalles con el fin de que todo quede listo para sus próximas actuaciones en el certamen de canción marinera.

Como todas las corales participantes en esta exhibición del amor de Luanco por las habaneras entonarán tres canciones. La primera lleva por título "Paloma mensajera" y la segunda será "La caña dulce". "La tercera es una habanera, que es un tanto desconocida pero muy bonita que se titula 'Tú'".

Noticias relacionadas

Esta coral se estrenará en el Socorro con la primera actuación del próximo lunes 2 de febrero, que será a las 21.45 horas en el restaurante Tormentín, la segunda será en el bar al que representa el sábado 7 a partir de las 20.00. Como todos los coros, el del restaurante Marino cantará en la gala final que se celebrará en el Museo Marítimo de Asturias el domingo día 8.