El Comité Olímpico reconoce a Joluvi
- Primer día de la nueva etapa de uno los grandes templos de la hostelería en Asturias: 'Los cambios que hagamos van a ser poco a poco.
- Misterioso hallazgo de un vehículo, sin conductor, en el fondo de un canal cerca de la ría de Avilés
- Una inversión de 3.500 euros para 63 arboles en diez calles: el dispositivo de Corvera para 'mantener los espacios públicos en perfecto estado
- Dos horas sin poder entrar a casa a cuenta de un aparatoso incendio: el fuego calcina dos vehículos en un garaje y obliga a desalojar dos portales del barrio del Nodo en Avilés, con un amplio despliegue policial y de Bomberos
- La gran tienda outlet que arrasa en su regreso a Asturias con marcas como Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- Fue una escena de terror': el relato de Isaac Jiménez, uno de los afectados por el incendio en un garaje de Avilés
- Susto en pleno centro de Avilés: trasladan al hospital a un chófer de autobús que sintió una indisposición en la parada de Las Meanas
- La peluquera más al Norte del Norte: Lorena Heres decide emprender desde su aldea natal, en Ferrero (Gozón) porque 'es lo mejor que hay