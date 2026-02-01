Denuncian problemas de seguridad en la estación de tren de Avilés por falta de espacio en los andenes
Solicitan la adecuación del andén 2 de la terminal avilesina o que se garantice el uso del andén 1 para todos los tráficos
A. F. V.
Denuncia contra Adif en Avilés. Una usuaria de la estación ferroviaria de Avilés ha denuncia problemas de seguridad por falta de espacio en los adenes.
Según el escrito presentado por la denunciante, y de la que se hace eco la Unión de Consumidores de Asturias a través de sus redes sociales, los problemas en la estación avilesina surgen coincidiendo con la llegada de los trenes Alvia que cubren la línea entre Avilés y Madrid. Estos convoyes utilizan el andén 1, por lo que los tránsitos en los ferrocarriles de Cercanías se hacen a través del andén 2.
Y es ahí donde, siempre según el escrito presentado por la usuaria, no se cumple la normativa: se supera la densidad de personas por metro cuadrado establecida en la normativa y carece de la anchura mínima exigida tanto en los tránsitos como en las esperas. Además, reseña también que el itinerario para cruzar a la terminal avilesina, pasadn olas vías, también incumple los requisitos exigidos.
"La llegada de los trenes de largo recogido y las modificaciones del tráfico de viajeros introducidas en la estación de Avilés, han provocado que no se cumplan con las medidas de seguridad mínimas establecidas. Por lo expuesto, y dado que no se garantiza que la espera en el andén 2 tenga lugar fuera de la zona de peligro, ni que la movilidad de los viajeros en el cruce de vías y tránsito de este anden al andén 1 cumpla las medidas mínimas seguridad, solicito que se tomen las medidas oportunas para la adecuación del andén 2 a las instrucciones recogidas en la normativa citada. O en su defecto que se tomen las medidas para que los viajeros de cercanías sigan haciendo uso del andén 1, hasta que se habrá el horario de acceso al tren de larga distancia", argumenta la denunciante.
