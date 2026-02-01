Homenaje a profesores jubilados del instituto Carreño Miranda de Avilés

El profesorado del instituto Carreño Miranda rindió homenaje este sábado a cinco compañeros jubilados en los dos últimos años. Carolina Rodríguez, Victoria Alijostes, María Méndez, Gema Álvarez y Carro Reglero –en la imagen–. La dirección del centro organizó un acto de despedida en el salón de actos del centro educativo. Posteriormente, los docentes continuaron la celebración en la sala de fiestas Santa Cecilia. Reglero y Rodríguez ejercieron la docencia en ciclos formativos, mientras que Alijostes, Méndez y Álvarez fueron docentes vinculados al departamento de Inglés del instituto.