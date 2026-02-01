IU pide el cese de la edil de Turismo de Castrillón por el fiasco de la Mina de Arnao
"La gestión de González-Carbajal es un desastre; el Alcalde debe dar explicaciones sobre la renuncia a 2 millones de euros", critica el PSOE
La oposición en bloque carga contra Marián González-Carbajal. Tanto Izquierda Unida como el PSOE critican la "dejadez" y "negligente" gestión de la edil del Partido Popular en relación al proyecto de ampliación del Museo de la Mina de Arnao, al que el Ayuntamiento ha acabado por renunciar tras constatar que no podrán cumplir los plazos exigidos por la Unión Europea, que otorgaba una financiación de 2 millones de euros para sacar adelante el plan.
Fue la propia González-Carbajal quien el sábado anunció la renuncia al proyecto. La edil culpó a la burocracia y al Principado de no haber podido sacar adelante la intervención, que cuenta con una subvención procedente de la Unión Europea desde 2024 y que tenía que estar finiquitada este año.
Si bien, las explicaciones de la concejala de Turismo no convencen en absoluto a la oposición. Desde el grupo municipal de Izquierda Unida, que en el Pleno de la semana pasada ya advirtieron que Castrillón no iba a llegar en plazo a la reforma en el museo, piden el cese de González-Carbajal. "Estamos ante un fracaso absoluto de gestión, conocido con antelación, advertido en varias ocasiones y asumido con pasividad por el gobierno municipal, que ahora pretende culpar a terceros de su propia incompetencia", censura Mar González Iglesias, que exige el cese de González-Carbajal "que, no olvidemos, tiene un salario como liberada de más de 43.000 euros anuales": "Cada día que continúa en el cargo es un día más de descrédito institucional y de riesgo para los intereses económicos y patrimoniales del concejo. Castrillón no puede permitirse seguir pagando con dinero público la incapacidad de quien no ha estado a la altura de su responsabilidad".
En la misma línea desde el PSOE, tildan de "desastre" la gestión de González-Carbajal. "El relato lo hacen desde la mentira, culpando de burocracia y vueltas en la tramitación al Principado y al Ministerio cuando son ellos, el PP de Castrillón y su incapacidad, los auténticos responsables del desaguisado que han montado con el proyecto de ampliación de la Mina de Arnao", clama Iván López Reguero, que tilda de "profundo error" la renuncia a dos millones de euros: "Y quien debe dar explicaciones a los vecinos es el Alcalde".
