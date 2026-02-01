Lleno en la Casa de Cultura de Luanco para la obra "Vecinos" de "Teatro Kumen"

La representación teatral de "Teatro Kumen" registró el viernes por la tarde un aforo completo en el salón de actos de la Casa de Cultura de Luanco –en la imagen–, situada en pleno parque Zapardel. El grupo teatral representó "Vecinos", catalogado como "drama cómico" cosechó un nuevo éxito que confirma el tirón que tiene el teatro costumbrista asturiano entre los gozoniegos.