El milagro del Socorro con sombras chinescas en el instituto luanquín
Un grupo de exalumnos del instituto de Luanco recrearon ayer la leyenda del "milagro" del Cristo del Socorro, cuando el 5 de febrero de 1776 "salvó" de morir ahogados a decenas de luanquinos que sufrieron en sus carnes las adversidades de una galerna en plena costera del besugo. Esos pupilos del instituto Santísimo Cristo del Socorro que estudiaron entre los años 1986 y 1990 utilizaron sombras chinescas (en la imagen de la derecha) para remontarse 250 años atrás y sumar esta propuesta al aniversario que se conmemora este año en la capital gozoniega.
