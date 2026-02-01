LA NUEVA ESPAÑA organiza un foro por el 250o aniversario del Socorro

La edición de Avilés y Comarca de este diario recupera este próximo mes de febrero el Club LA NUEVA ESPAÑA, el foro público que aborda temas de actualidad y de interés territorial como es la celebración en estas fechas del 250.º aniversario del "milagro" del Socorro que, aunque no es el único atribuido a su intercesión, sí marcó un antes y un después entre la población, celebrándose, cada 5 de febrero, la fiesta. Desde la parroquia, junto con el Ayuntamiento de Gozón y numerosas asociaciones del concejo, no se ha querido dejar pasar este importante aniversario y ya desde el 14 de enero se vienen desarrollando celebraciones litúrgicas y actividades culturales de todo tipo para conmemorarlo. LA NUEVA ESPAÑA ha querido sumarse con la organización de una mesa redonda para reflexionar sobre la importancia de esta fecha para la villa luanquina. La cita será el próximo sábado, 7 de febrero, a las 12.00 horas, en el Museo Marítimo de Asturias, lugar de especial significación para los vecinos del concejo y donde estarán presentes cuatro personalidades destacadas para abordar, desde diferentes perspectivas, el simbolismo de estas celebraciones donde lo religioso se funde con las tradiciones más populares.

Bajo el título "El Socorro de Luanco: historia y significado 250 años después", esta sesión del Club LA NUEVA ESPAÑA de Avilés y Comarca se presenta como un espacio para la reflexión sobre unas celebraciones impregnadas de la tradición marinera de la Villa. Intervendrán: Jorge Suárez, alcalde de Gozón; el historiador Ignacio Pando, gran conocedor del significado del Socorro para la villa luanquina; Javier Artime, presidente de Luanco Recuperación de Tradiciones, una de las entidades implicadas en la recuperación del certamen de canción marinera, que forma parte de las actividades de dinamización dentro del programa festivo; y Agustín Estébanez, que forma parte del grupo parroquial que organiza junto con el Ayuntamiento las fiestas del Socorro. Como moderadora de la mesa ejercerá la jefa de sección de LA NUEVA ESPAÑA de Avilés y Comarca, Covadonga Jiménez.

Con esta iniciativa, LA NUEVA ESPAÑA recupera el espacio para el debate y la reflexión en los concejos de la comarca avilesina, donde tomarán parte especialistas para analizar temas de interés general en este territorio.

Noticias relacionadas

Entre tanto, en Gozón, y en el marco de las celebraciones del Socorro, continúan estos días los certámenes musicales, conferencias, conciertos, o competiciones deportivas hasta la fecha principal, marcada en el calendario de todos los vecinos de la villa, el jueves 5 de febrero, una de las jornadas más significativas de este 250.º aniversario, que será cuando se celebrará a las 12.00 horas la eucaristía solemne en honor al Santísimo Cristo del Socorro. Estará presidida por el cardenal Ángel Fernández Artime, luanquín muy querido, a quien acompañará el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. Dos días después, en el Museo Marítimo, tendrá lugar el foro de LA NUEVA ESPAÑA sobre "El Socorro de Luanco: historia y significado 250 años después". La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.