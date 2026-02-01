Las del Parque inauguran el concurso de canción marinera del Socorro con "La playa del querer"

En "La playa del querer" hay un barco que se va buscando el arenal en el que está el "amante que es constante" en el querer. "Marinero, marinero, deja el mar si se alborota, que en la playa del querer, el amor no se derrota..." Todo eso se escuchó en el restaurante Las Delicias de Güela a cargo del coro de la Sidrería El Parque, de Luanco: las primeras del Certamen de la canción marinera y habanera que se va a desarrollar toda la semana en la capital gozoniega y que ayer ya sacó a la calle a medio concejo para disfrutar de las primeras notas populares.

Sara Fernández, la directora del coro de la Sidrería El Parque, explicó minutos antes de salir a escena, minutos antes del último ensayo, que el repertorio de la primera noche se iba a completar con "Yo quiero ser marinero" y con "La Paloma". "El día 6 cantamos por segunda vez: lo hacemos en nuestro bar", explicó. La jornada de mañana lunes se va a desarrollar entre el bar el Muelle donde a las 21.00 horas tiene previsto que cante el coro del mismo bar. Un rato después, a las 21.45 será cuando el coro del bar La Marina debute en casa ajena, el Tormentín, que se estrenará el martes 3 de febrero, en el bar La Marina y el miércoles hará lo propio en su casa.