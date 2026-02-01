El San Agustín celebra 50 años como faro de salud en Avilés: los grandes hitos de un hospital universitario que comenzó como residencia y atiende a 145.000 habitantes

Suban el volumen. Suena “Dancing Queen”. ABBA. Es 1976. En pleno alboroto toma forma en Avilés un proyecto gestado unos años antes: la residencia sanitaria San Agustín abría sus puertas en un Avilés en transformación, sostenido por la ilusión de médicos, enfermeras y personal que llegaron casi recién salidos de la universidad para poner en marcha un proyecto común. Aquellos comenzaron a llamar “casa” a aquel hospital que liberó al viejo ambulatorio de Llano Ponte, el hospitalillo de Ensidesa, el de Cruz Roja de la calle Jovellanos o el de Caridad, hoy Fundación Hospital de Avilés, en Cabruñana.

Ya con medio siglo entre sus paredes, el Hospital ahora Universitario San Agustín de Avilés sigue siendo un lugar donde la medicina se construye con conocimiento, compromiso y cercanía. Desde aquel mes de mayo de 1976 en el que comenzó su andadura como residencia sanitaria, el centro ha crecido al mismo ritmo que la ciudad y su comarca.

Primeros partos

El San Agustín nació en el Camino de Heros en un momento de profundos cambios sociales y políticos. La construcción del complejo había comenzado en 1974 y, a finales de 1975, llegaron los primeros profesionales sanitarios. La apertura oficial se produjo en 1976, con tres servicios iniciales: Urgencias, Ginecología y Pediatría. Eran años del “baby boom” con más de 2.000 nacimientos al año en Avilés que crecía al calor de la "fabricona". Luego fueron incorporándose progresivamente Medicina Interna, Traumatología, Cirugía General, Laboratorio, Farmacia y Radiodiagnóstico, marcando el inicio de una nueva etapa en la atención sanitaria de la comarca.

Los comienzos estuvieron marcados por la juventud de sus profesionales y por la escasez de medios. Eran médicos y enfermeras recién formados, llegados en su mayoría de fuera de Avilés, que tuvieron que convertir un gran edificio en un hospital en funcionamiento. De aquellos primeros tiempos permanece en la memoria colectiva la visita de los entonces Reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, con motivo de la inauguración oficial del centro, en una ciudad que había crecido de forma acelerada por el impulso industrial. En su recuerdo queda una placa de letras doradas sobre fondo gris a la puerta del salón de actos.

Hitos de la sanidad asturiana desde Avilés

Desde sus primeros años, el Hospital San Agustín fue forjando una identidad propia basada en la calidad profesional y el trato cercano. En sus instalaciones se alcanzaron hitos que marcaron la historia de la sanidad asturiana: la creación de la Escuela de Técnicos Especialistas en Radiodiagnóstico impulsada por José Carlos Soler; la existencia de una Escuela de enfermeras que llegó a formar a dos promociones en sus primeros años de vida, la aplicación pionera de la epidural en partos y la implantación de la primera consulta de anestesia de Asturias de la mano de Javier Portilla, las primeras intervenciones de cáncer de mama realizadas por Siro Pérez, o el desarrollo de servicios médicos que hoy son referentes, como Traumatología, Cirugía, Cardiología o Pediatría, con profesionales que dedicaron décadas de su vida al centro.

Plantilla y recursos

El hospital fue creciendo también en recursos y capacidad. De una plantilla inicial de 63 médicos, 150 enfermeras, 135 auxiliares y 50 celadores, ha pasado a contar con más de 1.709 profesionales sanitarios. En la actualidad dispone de 436 camas de hospitalización convencional, 11 quirófanos y alrededor de 82 espacios de consultas y exploraciones médicas. Atiende a una población de 145.000 habitantes de los municipios de Avilés, Castrillón, Corvera de Asturias, Cudillero, Gozón, Illas, Muros del Nalón, Pravia y Soto del Barco. Y cuenta con el apoyo del Hospital de Avilés, con quien existe un convenio desde 2002.

Desde hace una década, el San Agustín es hospital universitario, una condición que refuerza su vocación docente e investigadora. En el marco de la celebración de su 50 aniversario, el centro ha presentado un amplio programa de actividades que se desarrollará hasta el mes de mayo en los nueve concejos de su área de influencia. La programación incluye conciertos, actividades deportivas, exposiciones, charlas, talleres, encuentros científicos, conferencias, concursos y un acto institucional previsto para el 19 de mayo, con el objetivo de abrir la celebración a la ciudadanía. Entonces habrá diferentes sorpresas. No se descarta la visita a Avilés de los Reyes, Felipe VI y Letizia. Se presentará también un documental que recogerá en un puñado de minutos una historia de cincuenta años.

El futuro del HUSA: hospital de referencia en el occidente asturiano

Medio siglo después, el Hospital Universitario San Agustín celebra no solo el paso del tiempo, sino una trayectoria de evolución constante: de residencia sanitaria a hospital universitario y de referencia, con nuevos retos ligados al envejecimiento de la población, la cronicidad, la innovación médica, la investigación y la mejora continua de la atención sanitaria. Una historia construida día a día por quienes han trabajado y trabajan en él. El HUSA seguirá escribiendo capítulos en la historia de Avilés. La próxima meta la dibujó días atrás la Consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra: “Ser el hospital de referencia del área 1 Occidente con una reordenación de espacios que nos permitirá ser más funcionales, tener más recursos, más servicios y más prestaciones”.