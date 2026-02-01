Seis empresas optan al contrato de conservación de zonas verdes
Seis empresas optan al nuevo contrato de mantenimiento, conservación y limpieza de las zonas verdes de Avilés para el periodo 2026-2028, con un presupuesto de 4,39 millones de euros. Las empresas licitadoras son Eulen, Gruporaga, Lacera, la UTE Proinlec Norte-Aquaterra, Urbaser y la UTE Valoriza-Ascan. El servicio abarcará parques, jardines, arbolado urbano, jardineras, áreas de juegos infantiles, espacios caninos y otros terrenos municipales, además de servicios especiales durante fiestas como. Como principal novedad, se incorpora el mantenimiento de los cauces urbanos de los ríos, una demanda ciudadana histórica. El contrato incluye programas de riego, poda, siega, seguridad del arbolado.
