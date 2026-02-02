Esta es la apuesta del Ayuntamiento de Avilés para hacer nuevas viviendas en el centro de la ciudad

Rehabilitar edificios en estado ruinoso para crear nueva vivienda en el centro. Esa es una de las recetas del Ayuntamiento para equilibrar la balanza de la oferta y la demanda del mercado de vivienda en el municipio. Según los cálculos municipales, en el centro de Avilés hay más de una decena de inmuebles esperando por una segunda vida. "Son espacios de gran interés para desarrollar promoción urbanística", señala el concejal Manuel Campa, que también apunta a que el municipio tiene capacidad para desarrollar 1.400 viviendas "en el corto y medio plazo".

El listado de inmuebles en el corazón de la ciudad a la espera de ser rehabilitados es amplio, y tiene en su haber algunos edificios icónicos. Por ejemplo, en La Fruta está el bloque donde durante años atendió la perfumería Gely; La Ferrería cuenta con el edificio de La Madreña o el del Candil; en La Muralla está el edificio de Azcárraga; y en Rivero hay edificios tan singulares como los de los números 19 y 42.

"Creemos que la rehabilitación es un buen camino para generar nueva vivienda en la ciudad, que nos permite modernizar y actualizar nuestro parque de viviendas en los barrios que crecieron al calor de la llegada de la industria y también en el casco histórico. Precisamente, gracias a la transformación del casco histórico en las últimas décadas, hay disponibles espacios y edificios completos de gran interés para desarrollar promoción urbanística, lo que va a generar vivienda atractiva en pleno centro de la ciudad", señala Campa.

Las viviendas que saldrían de estas rehabilitaciones, sumados a los pisos que se podrían construir a corto plazo en Avilés, 626, tal y como publicó ayer este periódico, y los que se podrían levantar en el medio plazo, en parcelas cuyo desarrollo está en trámite o hay previsión de que lo esté, dan capacidad para desarrollar 1.400 viviendas en el concejo, destaca el edil de Desarrollo Urbano y Económico. "Esto nos permite afrontar la renovación del Plan General de Ordenación de manera más sosegada", razona sobre la carta magna del urbanismo local, que el Consistorio prevé comenzar a revisar este mismo año.

"La revisión se basará en los informes realizados sobre los suelos urbanizables y sobre el suelo urbano no consolidado del plan vigente: actuaciones previstas en el Plan General del 2006 y que hemos venido analizando cuáles se han desarrollado completamente, cuáles están en fase de desarrollo y cuáles no han tenido ninguna actuación y, a partir de ahí, decidir si continúan tal y como están o como se deben adaptar a un urbanismo más adecuado para el 2026 con el objetivo de alcanzar un urbanismo más sostenible y adecuado a las circunstancias actuales, con una menor intensidad edificatoria y mayor atención a los servicios y espacios públicos", explica Campa, que señala la construcción de vivienda como un objetivo estratégico para el gobierno local: "Es importante para seguir captando población".