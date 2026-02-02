Avilés acoge una conferencia sobre el papel del movimiento en la salud y la autonomía

La Asociación Cultural la Serrana y la Asociación Antiguos trabajadores Área Sanitaria III celebraron este lunes la conferencia "Escuchar al cuerpo: Cómo el movimiento aumenta los años de autonomía y la salud de las personas". Se celebró en el salón de actos del centro de Servicios Universitarios de Avilés y estuvo en manos de la ponente Marta Prieto Mendoza. Es fisioterapeuta graduada en la Universidad de Oviedo en 1996 y, además, experta universitaria en Pilates Terapéutico y Fisioterapia Oncológica y cuenta con un máster en Administración Sanitaria.