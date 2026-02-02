La banda portuguesa Travo actuará este viernes en la Factoría Cultural de Avilés con un espectáculo lleno de energía rockera

Avilés se prepara para recibir este viernes 6 de febrero el concierto de Travo, una banda portuguesa cuya música fusiona el heavy-psych y el garage rock. El concierto será en la Sala Escénica de la Factoría Cultural, en la avenida Portugal 13, a las 21.00 horas. Las entradas, con un precio de 13,60 euros, se pueden adquirir en la taquilla de la Casa Cultura, los cajeros de Unicaja y a través de las páginas web www.teatropalaciovaldes.es y www.unientradas.es. El precio varía el día del concierto a 16 euros.

Travo es un cuarteto originario de la ciudad de Braga y sus actuaciones en vivo son mucho más que simples espectáculos, pues derrochan energía rockera con una interpretación llena de intensidad. El grupo destaca por los gritos guturales característicos de la música metal y por sus electrizantes solos de guitarra.

Sus influencias son muy diversas, ya que van desde la psicodelia al garage pasando por el rock progresivo y por el trash metal. Su objetivo es reivindicar el legado del rock, adaptándolo a su propia imagen. Su salto a la fama se dio con su segundo álbum "Sinking Creation", que se lanzó en febrero de 2022. Travo se catapultó a la vanguardia de los escenarios nacionales e internacionales y su último disco, "Astromorph God", de noviembre de 2023, redefine sus fronteras sonoras al completo.

El concierto de Travo se encuentra dentro del marco de Factoría Sound, siendo la segunda fecha del ciclo, el cual arrancó el pasado viernes con la actuación de Arnau & The Honky Tonk Losers.