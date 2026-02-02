Chirino eleva al Niemeyer al cielo de los centros culturales españoles

Alfonso de la Torre fue el comisario de la que la exposición que la fundación Contemporánea considera la primera del año 2025 en Avilés: "Dear Martin [Martín Chirino en Estados Unidos]". La considera así porque ha empujado al Niemeyer –el complejo cultural que acogió la muestra este pasado verano– a la lista de los diez centros "imprescindibles" del año 2025: está en el décimo puesto (el "top tres" en este apartado son los CaixaForum, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona y la fundación Juan March; los tres ya encabezaban la lista de 2024).

"No puede alegrarnos más", señala De la Torre a LA NUEVA ESPAÑA. "Esta posición es la suma del trabajo de la Fundación de Chirino y, por supuesto, del propio Niemeyer, de su apuesta bien entendida por el proyecto que llevabámos entre manos", apunta. El Centro Niemeyer, por su parte, celebraba su inclusión "en este selecto ranking" –así lo calificaron– porque, a juicio de la institución de la ría, estar en la lista de los imprescindibles "ponía de manifiesto el papel estratégico como espacio cultural de referencia en el norte de España", de tal modo que reafirmaba "su compromiso con la excelencia programática y con el impulso de la cultura como motor de desarrollo social y artístico".

Para De la Torre esta posición que estrena este año el Niemeyer (no aparece en la lista de 2023, ni tampoco en la de 2024) se explica, entre otras cosas, en el valor que demostró su dirección al organizar una muestra tan singular como la que convirtió el verano avilesino en una temporada "atractivo culturalmente". De la Torre es consciente de ello: "El montaje de la escultura central de Chirino bajo la cúpula remarca ese valor", destacó el comisario y "panelista" del informe "Lo mejor de la cultura", la colección ránkings que la fundación Contemporánea. El Centro Niemeyer no facilita a este periódico el número de visitantes que recibió la muestra escultórica ni ninguna otra. "Me consta que han viajado a Avilés para ver la exposición de Chirino", destacó su coordinador.

"El objetivo principal del Observatorio de la Cultura es dar visibilidad a una oferta cultural muy amplia, de gran calidad y en constante renovación a lo largo de toda la geografía española, aportando el aval de los profesionales más destacados del sector", señaló la propia fundación Contemporánea en la introducción de su informe.

Ránking Nacional

Hay tres listas de imprescindibles: museos, teatros y centros culturales, donde está el Niemeyer.

La primera lista la encabezan el Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Nacional El Prado y el Centro Cultural Thyssen: no hay ningún museo asturiano.

La lista de los mejores teatros del país la encabezan el Real, el Gran Teatre del Liceu, el Centro Dramático Nacional y los teatros del Canal. De los cuatro, tres están en Madrid; el segundo, en Barcelona. Cierra esta lista La Maestranza de Sevilla. Tampoco hay ningún teatro asturiano en esa lista.

El papel que desempeña el Principado de Asturias en el campo de la cultura es más discreto que relevante, a juicio de los cuatrocientos y pico "panelistas" que participaron en la encuesta anual que promueve la fundación Contemporánea, la promotora del Observatorio de la Cultura. Sucede que Asturias ocupó en 2025 el puesto número 10 entre las comunidades autónomas lejos del liderazgo que ostentan Madrid, Cataluña o el País Vasco. La posición del año anterior había sido la octava. El Museo de Bellas Artes de Asturias, distinguido además como Insignia Cultural de la comunidad, destaca como institución estable, con prestigio acumulado y capacidad de proyección más allá del ámbito regional.

Junto a Oviedo, Gijón aparece como la ciudad asturiana con mayor visibilidad nacional, gracias a una constelación de eventos y centros contemporáneos como el FICX, LABoral, FETEN o el L.E.V. Festival. Avilés, por su parte, ocupa una posición más frágil, pero significativa: su presencia en el informe se articula casi exclusivamente en torno al Centro Niemeyer. En los listados autonómicos el Palacio Valdés no está entre las posiciones más relevantes: está en la décima posición, en 2024, sin embargo, no estaba en la lista.