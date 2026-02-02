El coro "decano" que mantiene la esencia marinera del Socorro en Luanco: "Quien tuvo, retuvo"

Javier Basilio dirige el coro parroquial y durante el Socorro se le duplica su labor con la batuta. También está al frente del coro del bar del Muelle, uno de los más emblemáticos del certamen de canción marinera y habanera de Luanco con motivo de las fiestas del Socorro. Lleva tres años dirigiendo esta coral, sin embargo, su currículum le ha llevado a dirigir muchos otros coros a lo largo de sus cuarenta años de historia del certamen, como es el caso del Principado, Terramar y Cabo Peñas, entre otros. Este amante de la música coral percibe el entusiasmo de los miembros de su coral en cada ensayo. Con los hombres y mujeres que cantan en El Muelle mima los cantares con sabor a salitre y a Luanco. El grupo, formado por algo más de treinta personas, comenzó a preparar sus temas a mediados del pasado mes de diciembre. "Hicimos un parón por Navidad y seguimos a primeros de enero, un mes y poco de ensayos", señala Basilio sobre este coro que es el "decano" y cuenta entre sus filas a coristas no profesionales "que siempre cantaron, ya se sabe: quien tuvo, retuvo".

El grupo está formado por vecinos de "mediana edad, de más de cuarenta". "Aunque tenemos también algún octogenario y una mujer que tiene más de noventa", señala Basilio, que habla además de la amistad que une a este colectivo y a su vez a todos con el bar del Muelle, "que es un local con un gran arraigo, un refugio de marineros donde siempre se cantó". Y como este certamen va de cantar piezas marineras y habaneras, Javier Basilio ha preparado dos bloques de canciones, unas más "complicadas" con una carga armónica y melódica "para cuatro o cinco voces" y otras más "populares". En el primer bloque, Basilio sitúa la canción coral "Aurora", compuesta por Jesús Aramburu y en el segundo, el de las "más tradicionales", ubica piezas como "La playa del querer" o "La Capitana", que escribió Carlos Rubiera. "La esencia del Socorro es que también la gente, el público se anime a participar, por eso incluimos las más populares", apuntó Javier Basilio.

Noticias relacionadas

El coro que representa al bar del Muelle actuará el lunes 2 a las 21.00 horas en su local y el miércoles 4 a las 21.45 horas en el restaurante Marino. También les tocará cantar, como a todos los coros, en la gala prevista en el Museo Marítimo para el domingo 8 a las 18.00 horas.