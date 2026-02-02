Fiestas del Socorro de Luanco: Una "familia" gozoniega que canta habaneras todo el año

Tienen entre sesenta y setenta años, son todos amigos sino familia y cantan por tercer año consecutivo en los cantares de chigre del Socorro. Representan a Las Delicias de Güela, que dirige la luanquina Virginia Fernández. "Su relación se nota en los ensayos, una de las joyas de este coro es la costumbre de cantar siempre que se juntan", detalla la directora de esta coral de 13 miembros que en el Socorro llevan el nombre del restaurante y el resto del año se denomina "Bañuguera".

La coral interpretará tres temas: "La fonda de Lola", compuesta por Héctor Braga, "La novia del pescador" y "Muyeres de la costa". La última, detalla Fernández, está escrita por uno de los miembros del coro, José Luis García, que es a su vez el último farero del cabo Peñas. La música también es original y viene de la mano de Paula Prieto. "'Muyeres de la costa' habla de las mujeres de la costa, que fueron y son el pilar fundamental de las familias, tirando adelante por todos con una vida muy muy dura, es un homenaje a todas ellas", destaca Fernández.

Los ensayos de este grupo son muy particulares. Como la directora vive en Logroño, se organizan durante los fines de semana. La diferencia está en que los ensayos se desarrollan durante todo el año, no solo para el Socorro, ya que esta coral canta en diferentes épocas y fiestas, lo mismo en las fiestas de Bañugues que en un concierto en las escuelas de Santolaya.

La canción marinera y habanera es "algo más" para los miembros de esta coral ya que, en mayor o menor medida, todos están relacionados con el mundo de la mar.

"Saben muchísimas coplas diferentes, homenajeamos a todos esos hombres y mujeres que no salen en los libros de historia, pero que son los que marcan la historia de Gozón; es nuestra manera de recordarlos", sostiene la directora que fue miembro de "Los Peques del León de Oro" y "Aurum". "Ahí descubrí el precioso mundo de la música coral gracias a Elena Rosso, una joya de nuestro concejo", señala Fernández, que también participó en los coros del Socorro como miembro de la sidrería El Parque.

Sus actuaciones en el concurso de canción marinera y habanera serán el jueves 5 en el bar Camarote a partir de las 20.45 horas y al día siguiente a la misma hora en el restaurante de Las Delicias de Güela. También les tocará subirse al escenario del Museo Marítimo en la gran gala coral, prevista para el domingo 8 a las 18.00 horas.