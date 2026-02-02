Juan Alberto Hernández protagoniza el sexto ciclo de "La ilustración y sus procesos" en Avilés
La Factoría Cultural acerca al público el proceso creativo del autor onubense, mostrando bocetos y pruebas de sus obras, tras su experiencia ilustrando a Conan para el mercado estadounidense
La Ventana de Factoría Cultural de Avilés acoge a partir de este lunes el sexto ciclo de "La Ilustración y sus procesos" con la obra de Juan Alberto Hernández. Sucede a la de María Brenn y a la de Gemma Palacio y estará reproducida en la fachada del espacio cultural de la avenida Portugal hasta el próximo 15 de marzo, de 17.00 a 20.00 horas.
La muestra está comisariada por Raquel Lagartos y organizada por la Factoría Cultural. El objetivo es que los asistentes se puedan asomar al proceso creativo de algunos de los ilustradores contemporáneos más destacados. También busca acercar al público el lado menos visible del proceso de ilustración, desde sus fases hasta la obra final, pasando por sus bocetos y pruebas.
Juan Alberto Hernández es onubense y aprendió a leer y a dibujar con los cómics. Desde 2016 se ha dedicado a la ilustración de cubiertas e interiores de libros, la mayoría de las veces dentro del género fantástico. El año pasado cumplió uno de sus sueños al trabajar para el mercado americano, ilustrando a Conan en la revista "La espada salvaje de Conan" y en el interior de una novela.
"La Ilustración y sus procesos" se extenderá hasta el 14 de junio. Tras la exposición de Juan Alberto Hernández, le sucederán las de Marco Recuero del 16 de marzo al 26 de abril y las de Verónica Grech del 27 de abril al 14 de junio.
