La oposición de Avilés pide "más claridad" sobre los planes de Indra en Baterías

Más claridad para conocer a fondo los proyectos y poder apostar a caballo ganador. Eso es lo que pide la oposición avilesina al PSOE, tanto en la administración local como regional y nacional, ante los planes de Indra de instalarse en los antiguos suelos de Baterías, una información desvelada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA el sábado.

Tal y como publicó este periódico, Indra estima que las instalaciones del Tallerón, en Gijón, se le quedarán pequeñas y que necesitará más suelo en la región para llevar a cabo sus planes de desarrollo. La multinacional tecnológica del sector de la defensa prevé que necesitará de otras tres infraestructuras para completar la cadena de producción de blindados militares en el Principado: una segunda planta destinada a los procesos de acabado de los vehículo, un polo industrial de empresas auxiliares y una pista de pruebas. Y el suelo de Baterías es el elegido para ello.

La noticia ha sido acogida de buen grado, pero con cierto recelo por la oposición avilesina. "En menos de un mes hemos pasado de no poder conocer absolutamente nada sobre las manifestaciones de interés que, según se decía, llegaban a Sepides (la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial, propietaria de los terrenos) por el suelo de Baterías, a un goteo constante de anuncios sobre proyectos de los que poco o nada parece saber el gobierno de Avilés. Esa falta de claridad no es una buena señal", advierte la portavoz municipal del PP, Esther Llamazares.

Para la concejala popular, el suelo de Baterías "representa el futuro industrial de nuestra ciudad, y un gobierno que apueste de verdad por Avilés y por esta región debería tener muy claro qué tipo de inversiones son las adecuadas y qué modelo de ciudad queremos construir, no solo para el presente, sino también para las próximas décadas". "Desde nuestro punto de vista, es imprescindible saber qué implica cada uno de esos proyectos, tanto a nivel económico como social, cuál es su previsión de desarrollo y puesta en marcha, qué efecto tractor tendrían sobre otras inversiones, qué tipo de actividad se plantea y, muy especialmente, qué cantidad y calidad de empleo aportarían realmente a Avilés", argumenta.

Asimismo, Llamazares también ha pedido al PSOE local una posición sobre esta cuestión. "Hace apenas unos días la alcaldesa y el señor Campa aplaudían públicamente la propuesta del Puerto y, según nos respondió este último en el Pleno, no se trataba de una decisión improvisada, sino de un planteamiento en el que llevaban tiempo trabajando. La pregunta es qué implicaciones tiene hoy ese posicionamiento y cómo encaja con los anuncios que estamos conociendo ahora", apunta Llamazares, que pide también más concreciones: "A ver si al final Avilés se acaba quedando soltera por no haber definido a tiempo un proyecto claro y unas condiciones firmes".

En el grupo municipal Vox, que en el último mes había mostrado su rechazo a la adquisición de los terrenos de Baterías por el Puerto, han acogido la noticia del interés de Indra por desembarcar en Avilés con los brazos abiertos. "Vox Avilés ha reclamado que se pongan los terrenos de Baterías a disposición de la compañía como una posible ubicación, por tanto es fácilmente deducible que nos alegra profundamente que Indra haya escogido nuestro municipio para expandir su negocio en defensa", celebra su portavoz, Arancha Martínez Riola, que exige al Sepides que "negocie la venta y que el Ayuntamiento apoye la compra": "Este es el único proyecto sólido y certero que ha surgido. El Puerto no es un polígono industrial; está para mover mercancías", zanja la edil, que también pide al PSOE "que se posicione de una manera clara y sin medias tintas" sobre el proyecto.

David García, de Podemos, plantea dudas sobre los planes de Indra. "Nos resulta extraño que un suelo que estaba parado y no suscitaba interés ninguno para las empresas, se convierta ahora, de la noche a la mañana, en la cesta de los huevos de oro. Avilés esta cansada de promesas y palabrería, lo que quiere son certezas y empleos estables, y control público del futuro industrial", advierte el portavoz de la formación morada, que pone en duda el impacto de la inversión para la comarca y pide mayor transparencia al PSOE: "Hasta de sus discrepancias internas nos tenemos que enterar por la prensa".