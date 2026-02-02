Polémica por la renuncia a la ampliación de la Mina de Arnao: "La oposición prefiere defender sus posiciones partidistas que al concejo"
El PP culpa a las administraciones central y del Principado, ambas gestionadas por PSOE e IU, de los retrasos que impiden desarrollar el proyecto
S.F.
El Partido Popular (PP) de Castrillón lamenta que, una vez más, la oposición de izquierdas de IU y PSOE "prefiera defender sus intereses partidistas antes que los de Castrillón y sus vecinos".
"La imposibilidad de ejecutar el proyecto de ampliación de la mina de Arnao —que incluía una cafetería y la recuperación de un tramo de galerías con fondos europeos— se debe a una sucesión de decisiones y retrasos ajenos al Ayuntamiento", señaló el gobierno municipal. "En primer lugar, la Administración central redujo el plazo de ejecución de dos años a uno; posteriormente, excluyó la cafetería contemplada en el proyecto aprobado inicialmente; y, finalmente, el proyecto recibió la puntilla definitiva por el retraso en los informes que debían elaborar Patrimonio, dependiente del Principado, y Costas, dependiente de la Administración central. Esta es una realidad inapelable basada en hechos objetivos", señaló.
"Desde el gobierno municipal estamos ya acostumbrados a este trato sectario hacia el Ayuntamiento de Castrillón y, sobre todo, hacia sus ciudadanos por parte del Gobierno central y del Principado, ambos gobernados por PSOE e IU, desde que los votantes les retiraron el gobierno municipal y se lo otorgaron al Partido Popular", concluye el equipo de Eloy Alonso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Primer día de la nueva etapa de uno los grandes templos de la hostelería en Asturias: 'Los cambios que hagamos van a ser poco a poco.
- Misterioso hallazgo de un vehículo, sin conductor, en el fondo de un canal cerca de la ría de Avilés
- Una inversión de 3.500 euros para 63 arboles en diez calles: el dispositivo de Corvera para 'mantener los espacios públicos en perfecto estado
- Cafetería en centro de mayores de Asturias busca dueño: 'alquiler' desde 50 euros y los fines de semana la apertura es opcional
- Brutal agresión en Avilés: parten los dientes de un botellazo a un joven en una pelea de madrugada en Sabugo
- Susto en pleno centro de Avilés: trasladan al hospital a un chófer de autobús que sintió una indisposición en la parada de Las Meanas
- La intrahistoria de cómo en 1985 un asturiano salvó el ingreso a tiempo de España en la Comunidad Económica Europea
- La peluquera más al Norte del Norte: Lorena Heres decide emprender desde su aldea natal, en Ferrero (Gozón) porque 'es lo mejor que hay