Polémica por la renuncia a la ampliación de la Mina de Arnao: "La oposición prefiere defender sus posiciones partidistas que al concejo"

El Partido Popular (PP) de Castrillón lamenta que, una vez más, la oposición de izquierdas de IU y PSOE "prefiera defender sus intereses partidistas antes que los de Castrillón y sus vecinos".

"La imposibilidad de ejecutar el proyecto de ampliación de la mina de Arnao —que incluía una cafetería y la recuperación de un tramo de galerías con fondos europeos— se debe a una sucesión de decisiones y retrasos ajenos al Ayuntamiento", señaló el gobierno municipal. "En primer lugar, la Administración central redujo el plazo de ejecución de dos años a uno; posteriormente, excluyó la cafetería contemplada en el proyecto aprobado inicialmente; y, finalmente, el proyecto recibió la puntilla definitiva por el retraso en los informes que debían elaborar Patrimonio, dependiente del Principado, y Costas, dependiente de la Administración central. Esta es una realidad inapelable basada en hechos objetivos", señaló.

Noticias relacionadas

"Desde el gobierno municipal estamos ya acostumbrados a este trato sectario hacia el Ayuntamiento de Castrillón y, sobre todo, hacia sus ciudadanos por parte del Gobierno central y del Principado, ambos gobernados por PSOE e IU, desde que los votantes les retiraron el gobierno municipal y se lo otorgaron al Partido Popular", concluye el equipo de Eloy Alonso.