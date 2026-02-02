Saint-Gobain transmite a CSI que "a día de hoy" la empresa aún no ha decidido si construirá el horno en Avilés

La jefa de Recursos Humanos de la fábrica de Saint-Gobain en Avilés comunicó a la representación sindical de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) que “a día de hoy” no existe ninguna decisión adoptada sobre la construcción del nuevo horno float de La Maruca.

La semana pasada, los jefes medios de la planta de Avilés que asistieron a una reunión convocada por la empresa supieron que los planes de la compañía es construir el nuevo horno en el otoño. De hecho, ya ha comenzado el operativo para el inicio de las obras mayores (están soterrando las tuberías de agua, está prevista la demolición del depósito y, asimismo, está haciéndose sitio para una nueva subestación que alimente con electricidad la nueva infraestructura).

En diciembre, explicaron los sindicatos mayoritarios en el comité de empresa, es decir, Comisiones Obreras (CC OO) y SOMA-FITAG-UGT: "El director fue claro y nos trasladó que hay pocas posibilidades a día de hoy de hacer un horno con tecnología hibrida y que la situación actual seria, en sus palabras, un horno convencional o nada."

Saint-Gobain ha diseñado un proyecto de construcción de un nuevo horno (la posibilidad en que se mueve es de 800 toneladas). Lo ha hecho una comisión interna dirigida por un alto mando de la dirección de la planta.

La construcción está pendiente de la concesión de una subvención oficial a través de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de descarbonización (el plazo de recepción de proyectos se abrió el 24 de enero y permanecerá así hasta 17 de abril). La reserva es de 500 millones de euros y las bases explican que el Estado pretende financiar “proyectos tractores” que consistan “en uno o varios proyectos primarios conducentes a la descarbonización de una única instalación industrial”.

El Ministro de Industria, el socialista Jordi Hereu, explicó en Avilés este pasado verano: "Ofrecemos desde los PERTE de descarbonización a otros instrumentos para que Saint-Gobain pueda acometer, si así lo decide, y esperemos que lo decida, la modernización de sus infraestructuras productivas".

La inversión que la multinacional Saint-Gobain tiene previsto hacer para construir el nuevo horno-float de su fábrica de Avilés "se sitúa entre unos 120 y 140 millones de euros en total", aseguró el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, en una comisión correspondiente en la Junta General del Principado.