"Subidón" en el precio de la vivienda: Avilés se sitúa como el cuarto concejo con los precios más altos de Asturias

Subidón del precio de la vivienda. Según un reciente informe del portal inmobiliario Fotocasa, Avilés es el cuarto municipio del Principado donde más ha aumentado la cotización del metro cuadrado, un 17,8%, hasta situarse en 1.885 euros. Esta cifra solo es superada por Llanes, Gijón y Oviedo, por este orden.

El estudio elaborado por Fotocasa establece la siguiente variación interanual en el precio de la vivienda en Asturias: Mieres (23,8%), Gijón (19,7%), Avilés (17,8%), Langreo (17,5%), Oviedo (14,1%) y Llanes (5,8%). Por otro lado, la única ciudad en la que desciende le precio anual es Siero (-0,7%).

En cuanto a la cotización, el ranking regional sería el siguiente: Llanes con 3.102 euros/m2, Gijón con 2.938 euros/m2, Oviedo con 2.518 euros/m2, Avilés con 1.885 euros/m2, Siero con 1.528 euros/m2, Mieres con 1.305 euros/m2 y Langreo con 1.144 euros/m2.

A nivel regional, y siempre según el mismo estudio, el mercado asturiano ha experimentado en un año un incremento del 23,3% en el precio medio de las viviendas de 80 m², pasando de 144.915 euros a 178.649 euros en enero de 2026 (33.734 euros de diferencia). Este último valor interanual (23,3%) es el incremento más alto detectado en este periodo del año en los últimos 20 años.

"El mercado inmobiliario en el Principado de Asturias está viviendo un momento histórico y sin precedentes. Con un incremento interanual del 23,3%, estamos ante el encarecimiento más alto detectado en un mes de enero en los últimos 20 años. Esta subida sitúa el precio medio en la región en los 2.233 €/m², lo que eleva el valor de una vivienda estándar de 80 m² hasta los 178.649 euros. Es especialmente llamativo que, en tan solo un año, el coste de adquirir una vivienda en Asturias haya aumentado en 33.734 euros. Aunque en el último mes hemos visto una ligerísima corrección del -0,2%, este dato mensual no frena la tendencia de fondo: un mercado que ha despertado con una fuerza inusitada. Pero no estamos ante una burbuja, sino ante un desequilibrio extremo entre oferta y demanda. Asturias atrae ahora un interés que la oferta de vivienda actual no puede absorber. De mantenerse este ritmo de crecimiento, el acceso a la propiedad se volverá cada vez más complejo en la región, marcando un cambio de ciclo absoluto para el mercado asturiano”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.