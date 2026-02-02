Los vecinos de un céntrico barrio de Avilés dan la voz de alarma por el repunte de incidentes nocturnos: "Hay mucha gandaya y no se toman medidas"

"Está el barrio que da pena", asegura la dueña del quiosco El Trasgu, Carmen Rodríguez, refiriéndose a la inseguridad que últimamente ha regresado a la zona de Sabugo, en Avilés. Su local, ubicado en la calle Carreño Miranda, se encuentra cerca de varios locales de ocio nocturno que han reabierto en los últimos meses, tras la clausura generalizada de la movida nocturna en el barrio, propiciada por la pandemia. "Aquí siempre hubo gandaya y movidas de noche, pero ahora no se cortan ni de día", admite.

La queja de la quiosquera llega un día después de que en la madrugada del pasado domingo, a las puertas de un bar ubicado en la esquina de la calle La Estación con Carreño Miranda, una pelea acabó con un hombre tendido en el suelo, ensangrentado y con varios dientes rotos tras ser golpeado en la cara con una botella, tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA en exclusiva. "En ese local se concentra gente muy conflictiva, y eso que tienen portero. Es un lugar donde nunca entraría", advierte Guiomar Álvarez, dueña de la floristería Guiomar, en la calle La Estación, uno de los negocios con más solera del antiguo barrio de pescadores, a quien no sorprende el incidente del pasado fin de semana: "Se veía venir, tardaba en pasar algo serio".

Natalia Gil en su portal. / Luisma Murias / LNE

Tampoco sorprendió lo sucedido a Yolanda Vázquez, de la tienda de regalos Venus. "No esperaba otra cosa. Es raro el fin de semana que no hay discusiones o voces. Lo que ocurre es que, esta vez, estuvo la Policía involucrada y vinieron las ambulancias", resume con amargura, al tiempo que achaca esta situación a que "no se toman medidas suficientes".

Vecinos y comerciantes reconocen que Sabugo siempre fue un barrio "con muchas movidas". "Pero hacía un año o dos que no pasaba nada", explica Alfredo Álvarez, trabajador en el bar Tentefirme. El principal foco de los problemas hasta antes de la pandemia era, según denunciaban con recurrencia los residentes, un "after" de la calle Bances Candamo. Con la pandemia ese local y otros bares de copas de la zona, clausuraron. Ahora parece que el ocio nocturno vuelve a repuntar. "Los vecinos se quejan mucho estos días, sobre todo de dos bares que dan muchos problemas por la zona", ahonda Alfredo Álvarez.

Alfredo Álvarez limpiando las mesas del bar Tentefirme / Luisma Murias / LNE

Natalia Gil es vecina de Sabugo, y cuenta que durante el día se está más o menos "tranquilo y como siempre". Sin embargo, señala que por las noches no siempre es así. "Hace alrededor de un mes y medio rompieron el cristal de la puerta de mi portal. Alguien venía de marcha y le pegó un puñetazo", lamenta.

Por ello, la situación en el barrio es de "descontento general", como define Carmen Rodríguez. "Los fines de semana hay mucha tangana, estábamos acostumbrándonos a una zona más tranquila", añade Alfredo Álvarez. Por otra parte, Carmen Rodríguez recuerda que "Sabugo es Sabugo", refiriéndose a que el nombre del barrio y la conflictividad siempre "van de la mano".

Muchos de estos comercios no se ven afectados en cuanto llega el ocio nocturno, "pues llegan las 22.00 horas y ya cerramos", asegura Carmen Rodríguez. Pero "el barrio está cambiando y cada vez hay gente más rara", dijo Yolanda Vázquez, que también explica que "no esperaba otra cosa vistos los antecedentes" del lugar.