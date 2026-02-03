Asturias ya tiene reyes del "cuchareo": estos son los restaurantes que hacen los mejores guisos de invierno

Asturias ya tiene a sus reyes del "cuchareo". La Mancomunidad Comarca de Avilés y la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc) han dado a conocer los ganadores de la segunda edición del concurso "Guisos de invierno Comarca de Avilés". Los galardones serán entregados el próximo 11 de febrero a las 19.00 horas en una gala que se celebrará en el Niemeyer.

Los premios son el colofón al concurso, en el que participaron una decena de establecimientos, que entre el 31 de enero y el 8 de febrero ofrecen platos y menús en los que los protagonistas son los guisos hechos a fuego lento a precios populares. Estos son los ganadores:

Galardón Categoría Nacional

Sacha (Madrid) fue fundado en 1971 por los padres del actual responsable, Sacha Hormaechea. Sito en Madrid, es uno de los templos de la cocina de verdad, auténtica, tradicional y que, apuesta por el producto, con platos memorables como su tortilla vaga, imitada en innumerables ocasiones, pero también los platos de cuchara y los guisos. Es el punto de encuentro de los mejores cocineros del mundo en Madrid, y un lugar donde no existen modas ni tendencias, solo cocina bien hecha. Sacha aporta personalidad al negocio, conversador y culto, es el perfecto anfitrión.

Noé Menéndez

Galardón Categoría Regional

El restaurante Michem (Villabona, Llanera), con más de 30 años de historia, es por derecho propio uno de los establecimientos de referencia en Asturias para degustar platos de cuchara. Finalista habitual en concursos de especialidades regionales como la fabada, donde ya logró alcanzar el podio en varias ocasiones, en la última edición se alzó como vencedor del concurso “Explorando el Pote Perfecto”, refrendando así su buen hacer en los fogones. Marujina, que está a punto de cumplir 80 años y sigue siendo genio y figura, fue quien enseño los trucos a su hijo José María y a su nuera Lorena. Aquí se come muy bien y se realiza cocina con productos de las huertas cercanas.

Galardón Categoría Local

Ángeles Azábal, alma máter del Punto de Encuentro “La Madreña”, se jubila este año, una oportunidad única para rendir homenaje a una hostelera que, tras el éxito de su primer local en la avilesina calle Cabruñana, decidió mudarse a la Ferrería para dar un paso más, y acompañar las tapas y los vinos de platos más contundentes, con mucha presencia de la cuchara. Es el premio a toda una trayectoria profesional en la comarca, teniendo siempre una actitud participativa y constructiva.