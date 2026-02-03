Avilés refuerza su compromiso con la igualdad y refuerza la alta participación de mujeres en sus talleres

El Consejo Sectorial de la Mujer de Avilés, presidido por la concejala de Igualdad, Lucía Fernández, ha constatado el alto grado de participación femenina en todas las actividades impulsadas por esta concejalía. En total, son más de 1.000 las mujeres que han participado durante el último cuatrimestre en la programación impulsada por el área de Igualdad.

Se trata del primer balance del año, que no se celebraba desde la anterior reunión en octubre. Como uno de los principales ejemplos, destacaron el ciclo "Salud y Mujer" logró completar el aforo en cada una de las cuatro sesiones programadas, reflejando el gran interés entre las asistentes. De la misma manera señalaron que el grueso de participación en este periodo lo arrastró el Campus Feminista, celebrado del 16 al 19 de octubre y que registró 436 inscripciones, el doble que en 2024.

Se presentó también el balance de actividad del Centro Asesor de la Mujer de Avilés a 31 de diciembre de 2025, que refleja un total de 806 consultas atendidas, de las cuales 693 estuvieron directamente relacionadas con casos de violencia de género. Asimismo, se informó sobre el Servicio de Teleasistencia, para el cual 112 mujeres cuentan con este servicio activo en Avilés y al que se han incorporado 49 nuevas usuarias en lo que va de año.

Preparativos para el 8M

Además, la reunión sirvió para empezar a poner en marcha los preparativos para la celebración del Día Internacional de la Mujer, que arrancará con talleres a partir del miércoles 4 de marzo. Para el 5 de marzo, alumnas del Conservatorio Julián Orbón darán un concierto a las 19.00 horas en la Casa de Cultura. El 6 de marzo, a las 12.00 horas, será la lectura del manifiesto del Consejo Municipal de la Mujer de Avilés en la Plaza de España.

Noticias relacionadas

La manifestación autonómica será el 8 de marzo y, para seguir conmemorando el día, el 13 de marzo a las 18.30 horas se representará en la Factoría Cultural la obra de teatro "Luchadoras", de la ONGD Solidaridad, Educación, Desarrollo. Por último, el 14 de marzo se celebrará a partir de las 11.00 horas la XII Marcha Avilés por la Igualdad, que saldrá desde la Plaza de España.