El avilesino José Antonio Vázquez Blanco, nombrado ejecutivo del año 2025

El avilesino y consejero delegado de Onivia, José Antonio Vázquez Blanco ha sido distinguido con el premio Ejecutivo del Año 2025, otorgado por Zona Movilidad, medio de referencia del sector de las telecomunicaciones, para reconocer así su trayectoria y su impacto en el desarrollo del mercado de infraestructuras digitales en España. Onivia es un operador mayorista de fibra óptica.

El consejo editorial de Zona Movilidad ha reconocido el liderazgo de José Antonio Vázquez Blanco al frente de Onivia durante un año especialmente relevante para el sector, destacando "dos hitos clave": "La consolidación de Onivia como operador neutral mayorista y su visión estratégica para avanzar en la digitalización total de España, especialmente en un contexto marcado por grandes operaciones corporativas".

Con este galardón, explican desde Zona Movilidad, se reconoce el liderazgo del directivo asturiano y su proyección nacional además del papel de Onivia como "pieza estructural del ecosistema digital español".

Noticias relacionadas

José Antonio Vázquez Blanco fue director general de Telecable entre 2017 y 2019 y, según Zona Movilidad, a lo largo de su carrera "ha ocupado posiciones de máxima responsabilidad, impulsando modelos de negocio eficientes y sostenibles, orientados a la creación de valor a largo plazo y al desarrollo de infraestructuras clave para la competitividad y digitalización del país".