Castrillón recibe un informe de Patrimonio para la ampliación de la Mina de Arnao y el PP carga contra el PSOE e IU

El gobierno de Castrillón, en manos del PP, entiende que la recepción en el Ayuntamiento del informe de Patrimonio sobre el proyecto de ampliación de la Mina de Arnao, con 2 millones de subvención europea y al que renunciaron la semana pasada por no poder los plazos exigidos, “no hace otra cosa que confirmar las dilaciones y bloqueos de las administraciones central y autonómica gobernadas por el PSOE e IU” a ese proyecto y a la administración local. “Tras nuestras denuncias en los retrasos en recibir los informes de Patrimonio y Costas necesarios para ejecutar el proyecto, ahora aparece casualmente o, más bien causalmente el informe de Patrimonio”, señalaron desde el gobierno de Castrillón.

A ello cabe sumar que el Ayuntamiento, continúa el PP, todavía tiene pendiente recibir un informe de Costas. “Teniendo en cuenta que para recibir los fondos europeos en mayo debería estar ejecutado el sesenta por ciento del proyecto, lo hace prácticamente imposible de realizar”, indicaron desde el gobierno castrillonense, que culpan al gobierno regional y estatal del “impresentable bloque administrativo” al Ayuntamiento de Castrillón.

Según detalló la concejala de Turismo, Marián Carbajal (PP) hace días el proyecto inicial para la ampliación de la Mina de Arnao de dos millones de euros estaba diseñado para ser ejecutado en un plazo de dos años. “De esos dos años, el Ministerio de Turismo consumió casi un año en burocracia, concretamente en emitir las resoluciones de concesión de la subvención”, señaló.

Críticas de IU a la gestión del PP

La concejala de IU, Mar González, defendió que el argumento del PP de Castrillón de utilizar el “sectarismo esconde su incompetencia” es “insostenible”. “Convertir el éxito ajeno en coartada propia no engaña a nadie y más aún cuando decenas de administraciones, muchas gobernadas por el PP, sacan adelante los mismos fondos, el problema no está fuera”, señaló González, que entiende que el único culpable de la pérdida de fondos europeos es el PP de Castrillón: “El problema está en quien no supo, no quiso o no fue capaz de hacer su trabajo”.

La edil de la coalición detalló además que los fondos europeos han sido empleados en diversas administraciones de diverso signo político “sin que nadie, por ejemplo, de Andalucía, La Rioja o Aragón hayan hablado de conspiraciones ni persecuciones políticas”. González puso como ejemplo administraciones locales asturianas como el Ayuntamiento de Gijón, gobernado por Foro y PP, y el de Avilés que obtuvieron ayudas sobre 3 millones de euros y “ambos siguen con proyectos en marcha, cumpliendo plazos y tramitaciones y como ellos, la gran mayoría de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas”.