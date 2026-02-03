Fumata blanca entre Ayuntamiento y Real Avilés: desbloqueada la firma del patrocinio de la camiseta

Fumata blanca. La firma del patrocinio del Ayuntamiento en la camiseta del Real Avilés ya se ha desbloqueado, y se espera que el club blanquiazul pueda percibir a corto plazo los 150.000 euros prometidos por el gobierno local a cambio de llevar el lema "Avilés, Ciudad Milenaria" por los campos de Primera Federación.

El anuncio del patrocinio se hizo el pasado mes de julio, tras certificarse el ascenso a Primera Federación y solo unos días después de que el presidente del club, Diego Baeza, saldase todas las deudas de la entidad con las administraciones públicas. Tal y como se anunció desde el Ayuntamiento, el patrocinio en la camiseta ascendía a 150.000 euros. Además, en esa nueva normalidad que estrenaban esta temporada los blanquiazules, también se incluía el pago de la subvención nominativa, que el Real Avilés llevaba años sin cobrar por tener cuentas pendientes con la administración, y que ascendía a 75.000 euros.

Parecía que el Real Avilés y el Ayuntamiento caminaban por fin de la mano, pero el pasado mes de enero saltaron las alarmas, después de que LA NUEVA ESPAÑA publicase que la entidad blanquiazul aún no había percibido ni un euro de las ayudas municipales. El Ayuntamiento alegó que se trataba de "pequeños asuntos por resolver", que ahora parecen haberse solucionado. Tal y como ha podido saber este periódico, ya hay informes favorables de Turismo y Contratación, y el pago del patrocinio estaría ahora solo pendiente de la fiscalización de intervención. Fuentes consultadas resaltan que este último paso es, prácticamente, un mero trámite, por lo que no se esperan más escollos.

Restaría solo el pago de la subvención, que está pendiente de ciertos flecos administrativos que aún cuelgan de la anterior gestión del Real Avilés, de tiempos de José María Tejero. Si bien, en este sentido, todo apunta a que la directiva de Baeza logrará resolverlo esta temporada.

En situación más compleja se encuentran otros de los asuntos entre Real Avilés y Ayuntamiento. Por un lado, está pendiente resolución de la concesión temporal del Suárez Puerta. Después, ambas partes deberán cerrar también el acuerdo para una concesión a largo plazo, condición fundamental para que Baeza pueda sacar adelante su proyecto de reforma integral del estadio, una actuación que según afirmó el presidente la semana pasada, requerirá una inversión de 18 millones de euros.

Tampoco tiene visos de finalizar esta temporada la búsqueda de un campo de hierba natural para los entrenamientos del primer equipo. Ayuntamiento y club han trabajado en alternativas, pero no han encontrado ninguna que cumpla todos los requisitos.