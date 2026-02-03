IU Gozón rechaza los pliegos que redactó cuando estaba en el gobierno para licitar el servicio de limpieza viaria

La licitación del servicio de limpieza viaria y de playas de Gozón tendrá que esperar. La aprobación de los pliegos para la contratación del servicio contó con la negativa del PP y también con la de IU, exsocio de gobierno del PSOE y redactor de las condiciones básicas para abrir un nuevo proceso de licitación. Todo ocurrió en el Pleno extraordinario de este martes. El PSOE se quedó solo y manifestó su incredulidad al ver cómo César Fidalgo, portavoz de la coalición, y su compañera en el salón de Plenos, Lidia González, votaban en contra "de unos pliegos elaborados bajo su responsabilidad política, sin ofrecer alternativa ni objeción técnica o política alguna a su contenido".

Los socialistas manifiestan esto dado que el pacto de gobierno suscrito en 2023 con IU figuraba la remunicipalización de esos servicios. César Fidalgo, que tras el acuerdo resultó ser edil de Urbanismo, Medio Ambiente y teniente de alcalde, asumió las competencias para llevar a cabo esa misión. Una vez avanzado el proceso, Fidalgo rechazó el plan de remunicipalización, sostiene el PSOE, y comenzó a elaborar unos pliegos para abrir de nuevo un plan de licitación, todo ello después de que Urbaser, la adjudicataria del servicio, llevara más de dos décadas prestándolo, los dos últimos en prórroga.

El PSOE detalló además que el ahora exedil de Medio Ambiente "estuvo trabajando conjuntamente con la oficina técnica municipal en la elaboración de los pliegos para sacar a licitación el servicio de limpieza viaria y limpieza de playas" hasta noviembre del pasado año, cuando IU decidió romper el acuerdo de gobierno. La concejala de Hacienda, Arantza Peláez, asumió las áreas de Fidalgo y llevó ese asunto a las comisiones informativas correspondientes y también coordinó la exposición pública de la oferta remitida por Cogersa, "concluyendo el trabajo iniciado por César Fidalgo en relación con el servicio de recogida de residuos".

Los socialistas destacaron a su vez que el servicio de limpieza viaria como el de recogida de residuos llevan veinte años externalizados, cuando "la realidad y las necesidades del concejo son hoy muy diferentes". "El servicio que actualmente se está prestando a los vecinos y vecinas de Gozón resulta claramente deficitario y manifiestamente mejorable", abundaron desde el PSOE, que aclararon además que la intención del gobierno es convocar una comisión informativa para confirmar la postura manifestada en el Pleno extraordinario o avanzar en el proceso de licitación ya que la competencia para este tipo de cuestiones recae en el Pleno, no en el gobierno, indican los socialistas. "Antes del acuerdo con IU, en el mandato anterior, ya disponíamos de unos pliegos para la licitación conjunta de los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos", concluyeron desde el PSOE.