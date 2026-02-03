Los proyectos de carrozas para las próximas fiestas de El Bollo de Avilés deberán presentarse el jueves 5 de marzo

El Ayuntamiento de Avilés ha abierto el plazo para la presentación de las maquetas de carrozas de El Bollo. Los colectivos que quieran participar deberán presentar sus trabajos el jueves 5 de marzo por la mañana, de 10.00 a 13.00 horas, en el salón de recepciones del consistorio. La finalidad de este concurso es que los proyectos ganadores participen en el desfile de las fiestas previsto para los días 5 y 6 de abril.

La convocatoria está dotada con 19.600 euros y está dirigida a asociaciones de ámbito preferentemente comarcal debidamente inscritas. Se repartirán siete premios de 2.800 euros. El fallo del jurado se hará público el mismo jueves 5 de marzo. El jurado analizará el motivo de la carroza y sus referencias culturales con hasta cuarenta puntos, su originalidad con hasta 15 puntos, la complejidad de su elaboración con hasta 20 puntos y las medidas de seguridad en sus materiales y estructura con hasta 25 puntos.

Cada asociación participante podrá presentar un único proyecto en sobre cerrado, en cuyo exterior sólo figurará el título o nombre de la carroza, figurando en el interior la descripción de materiales, el número de figurantes, los atuendos de los mismos, y un texto explicativo del título y de la temática elegida. En un segundo sobre en el interior se adjuntarán los datos de la entidad participante, figurando en su exterior únicamente el título de la carroza.

Las maquetas presentadas deberán estar a escala del proyecto de la carroza, con los máximos detalles posibles. En la misma sólo podrá aparecer su nombre o título, sin ningún distintivo que la relacione con la entidad o asociación que la presenta.