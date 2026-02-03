Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Puerto de Avilés presenta en Bruselas su plan de expansión en el suelo de Baterías

La Autoridad Portuaria se une a la Alianza Europea de Puertos de Mediano Tamaño para impulsar la industrialización y la competitividad en la región

Labores de desescombro en el antiguo solar de Baterías de coque

Labores de desescombro en el antiguo solar de Baterías de coque / Mara Villamuza

Saúl Fernández

Saúl Fernández

Avilés

Los planes de expansión del Puerto por Baterías llegan a Europa. La Autoridad Portuaria de Avilés se ha adherido a la Alianza Europea de Puertos de Mediano Tamaño (European Medium-Sized Ports Alliance). Ha sido este martes y coincidiendo con la celebración en el Parlamento Europeo de una sesión del intergrupo SEArica (Seas, Rivers, Islands and Coastal Areas; mares, ríos, islas y áreas costeras, en su traducción), que se reunió bajo el título “Los puertos en el corazón de las estrategias europeas y del desarrollo regional", dedicada a ahondar en el papel de los puertos como “clústeres” estratégicos para la competitividad y el desarrollo territorial. En ese encuentro Ramón Muñoz-Calero, el director del Puerto de Avilés, presentó el plan de expansión del ente público en el que trabaja, un proyecto que hace unas semanas hizo público Santiago Rodríguez Vega, su presidente, y que pasa por crecer en el suelo liberado de las antiguas Baterías de coque de Avilés, al pie de la autopista “Y”.

Muñoz-Calero dijo: “Formamos parte de los ecosistemas industriales y de innovación y no solo contribuimos a una mayor industrialización y competitividad, sino que, en el caso concreto de Avilés, estamos en condiciones de impulsarla de manera activa. En ese contexto se sitúa nuestro interés en la adquisición del suelo liberado por las antiguas Baterías de coque”.

Y añadió, en referencia a los puertos que forman parte de la Alianza Europea: “Todos nosotros estamos muy vinculados a la industria. Nosotros, los de Avilés, pusimos en valor también esa asociación a la eólica marina, que es tan importante en este momento, y a la innovación”.

El director del puerto avilesino agregó que en la reunión de los representantes portuarios habían tocado también “la importancia de tener espacios suficientes” para las empresas “que necesiten de superficies para desarrollar esos proyectos”: “Nuestro papel, junto con el de las industrias e instituciones, es fundamental para conseguir una transición energética justa y para garantizar su sostenibilidad económica a largo plazo”.

Muñoz-Calero explicó también que la entrada de Avilés en la Alianza no es únicamente eso, pertenecer a un club de ámbito europeo y nada más: “Buscamos ser más fuertes en esta asociación. Nos han escuchado, nos han trasladado una visión muy compartida de nuestras preocupaciones y, desde luego, van a tener en cuenta nuestra posición para estas ayudas que en muy poco tiempo parece que van a ser ya convocada”. Por esta razón, sintetizó el director: "Estamos muy satisfechos del viaje que hemos hecho a Bruselas. Veníamos con la idea de incorporarnos en una asociación con la que ya habíamos tenido contactos previos y habíamos trasladado a la Unión Europea nuestra preocupación por que no se tuviera en cuenta a puertos no excesivamente grandes, de tamaño pequeño o mediano, por el mero hecho de su tamaño precisamente”. Y se ha logrado.

La Alianza

La Alianza Europea de Puertos de Mediano Tamaño agrupa a 18 infraestructuras portuarias de diez países de la Unión Europea, distribuidas en cinco grandes cuencas marinas: el Atlántico, el Canal de la Mancha, el Mar del Norte, el Mar Báltico y el Mar Mediterráneo. Se trata de una red informal que busca reforzar el papel estratégico de los puertos medianos en la política portuaria y marítima industrial europea.

España está representada por los puertos de Avilés, Gijón, Vigo y Sevilla, junto a Setúbal (Portugal); Brest y Sète (Francia); Shannon Foynes y Waterford (Irlanda); Aabenraa y Esbjerg (Dinamarca); Kiel y los puertos de Niedersachsen (Alemania); Rávena (Italia); Den Helder y Gemeente Waalwijk (Países Bajos); Alesund (Noruega) y Vanerhamn (Suecia).

Todos los miembros de la alianza comparten una dimensión media y una marcada fortaleza industrial, además de desempeñar un papel clave en la cohesión territorial de las regiones en las que se ubican y en la mejora de la conectividad europea. Estos puertos están inmersos en procesos de descarbonización y se encuentran especializados —o aspiran a estarlo— en tráficos vinculados a la energía eólica, tanto terrestre como marina.

