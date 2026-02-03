Quejas por el "deplorable" estado de la estación de autobuses de Avilés: "Se cae a cachos; a los baños se puede entrar en canoa"

La estación de autobuses de Avilés presenta desde hace bastante tiempo un deterioro que a los avilesinos y usuarios habituales les cuesta ignorar, pues su estado es "absolutamente lamentable", tal y como señala Manuel Ángel Abad. "Es evidente que aquí falta seguridad y limpieza, se nota que el lugar está abandonado", advierte. Y no se trata tan solo de las instalaciones, sino que "tampoco hay ningún tipo de servicio. El quiosco está cerrado y las máquinas expendedoras son horribles". La comparó, además, con la estación ferroviaria: "No entiendo por qué aquí no hay nadie vigilando como en la de trenes".

Marcos Azevedo, otro usuario, también asegura que lo "más necesario es tener a alguien de seguridad y limpiar los baños. No es agradable entrar en los aseos de esta estación". Algo en lo que Abad también está de acuerdo: "Se puede entrar en canoa", dice, por la cantidad de charcos que se ha encontrado alrededor de los retretes. "El mantenimiento deja mucho que desear", comenta.

Otros usuarios comparan la estación de autobuses de Avilés con la de Oviedo: "Aquí está que parece que se va a caer a cachos, allí lo tienen mucho mejor cuidado y con mejores recursos", apunta Naia Roselló, que lamenta la falta de "una pantalla informativa con los tiempos de llegada y salida de los buses, como lo hay en Oviedo". Para Francisco López hacen falta "más trabajadores que puedan darle una atención personal a las personas mayores, porque siempre acabamos siendo los pasajeros los que tenemos que asistirles".

Yoana Azevedo y Marcos Azevedo, en la estación de bus de Avilés / Miki López / LNE

Las dársenas son otro punto conflictivo, sobre todo en los días de mal tiempo. "Necesitan una mejora, deberían estar más resguardadas porque suele hacer muchísima corriente", se queja Alejandra Fernández.

Y aunque muchos usuarios creen que la estación de tren está mucho mejor, Laura Castrillo encuentra bastantes fallas a la infraestructura: "Cuando llueve mucho se acumula el agua encima del andén 1 y caen goteras que parece una cascada", dice la usuaria, que también expresa su descontento con las dimensiones del andén 2: "El espacio es ridículo. La línea amarilla en la que tienes que esperar para que sea seguro, entra una persona y da gracias. No sé si una persona en silla de ruedas podría estar ahí". En su opinión, "la estación de tren de Avilés no está preparada para el transporte de larga distancia, por mucho que dijeran que sí".

Hasta hace unos días, tal y como denunció la semana pasada la Unión de Consumidores de Asturias, los usuarios de cercanías sufrían dificultades a la hora de bajar del tren cuando el Alvia se encontraba en la estación ferroviaria. El problema se debía a que el convoy permanecía estacionado en el andén 1 hasta su salida por la tarde, a las 17.10 horas, ocupando el espacio habitual de la línea C2. Como consecuencia, los trenes de cercanías tenían que utilizar el andén 2, lo que obligaba a los pasajeros a recorrer toda la estación por el interior para poder salir. Una situación que, según explica Cecilia Fernández, “era un rollo”.

El Cercanías accede al andén 1 de la estación de Avilés, mientras el Alvia permanece estacionado en el andén 2. / Miki López / LNE

"Carencias descomunales"

Foro Avilés carga contra el Gobierno ante esta situación de "abandono y carencias descomunales" que se presentan en la estación de tren de Avilés, así como las terminales de Feve y autobuses. La formación asegura que esta situación es inaceptable que "proyecta una imagen indigna de la tercera ciudad de Asturias. Lo que debería ser un nudo estratégico de movilidad se ha convertido en un espacio degradado, inseguro y abandonado", alerta su representante, José Alfredo García.