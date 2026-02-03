El sector de las auxiliares celebra el posible desembarco de Indra en Avilés: "Aquí pueden encontrar todo lo que necesitan"

Las auxiliares avilesinas celebran el posible desembarco de Indra en Baterías. Los planes de la multinacional, que planea hacerse con los antiguos terrenos usados por Arcelor Mittal para abrir una instalación que complemente la cadena de producción del Tallerón (Gijón), desvelados en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA, han sido aplaudidos por el sector, que ve una oportunidad de crecimiento a la sombra del gigante de la defensa. Empresarios del ramo consideran que en el Polígono Empresarial del Principado de Asturias, el PEPA, se concentran firmas que tienen la experiencia y solidez necesaria para ofrecer a Indra los servicios que reclame: surtirle materia prima, maquinaria o transporte.

Miguel Zorita Lees, el presidente de Daorje -la principal empresa auxiliar del Principado: el grupo emplea a casi 2.000 personas- reconoció que si el proyecto de Indra para Avilés se consolida “habrá buenas noticias: para Asturias y para Indra”. “Daorje es una empresa que ofrece servicios del montaje, de producción, muchísimas cosas… Tenemos gente y tenemos taller”, destaca el empresario. “Queda tiempo para que Indra comience a trabajar en las antiguas Baterías, pero su proyecto ya es bienvenido”, responde a LA NUEVA ESPAÑA entre reunión y reunión. “Nosotros trabajamos para todo el mundo, también para Arcelor, que una industria sólida anuncie sus propias inversiones nos deja encantados”.

El empresario del sector de las auxiliares avilesino José Luis Rodríguez recordó que “la vocación original del polígono de la ría” era la de combinar “zonas industriales y de servicio”, y lo manifestó en este sentido cuando se le preguntó por los planes que la multinacional del sector de la defensa Indra tiene para completar su cadena de producción de blindados militares en el suelo liberado de las antiguas Baterías de coque de Avilés: en torno a 350.000 metros cuadrados como un solar abiertos a la autopista y los muelles del Puerto de Avilés. “Los blindados se hacen con chapas que pueden servir empresas que ya trabajan en PEPA, unas chapas que puede manipular el grupo Daniel Alonso; en el polígono se puede encontrar la maquinaria necesaria para producir, para el transporte…”, añade Rodríguez. “Que se estableciera Indra en Avilés sería lo correcto”, determinó.

El empresario Alfredo Suárez, que preside Asturmadi, cuya central de operaciones está en el polígonos de Las Arobias, es de la misma opinión que su colega: “Que Indra quiera venir a Avilés es una buena noticia, más que eso: es maravillosa. Eso querrá decir que mantenemos la apuesta por la política industrial".

El proyecto

El proyecto de expansión de la multinacional que preside Ángel Escribano pasa por el antiguo Tallerón de Duro Felguera, en Gijón. Este verano pasado, Indra cerró la compra de la nave de la centenaria ingeniería (3,65 millones de euros). La vicepresidenta Gimena Llamedo celebró aquella operación: “Indra también merece nuestro reconocimiento por haber elegido Asturias como la comunidad prioritaria para sus proyectos”, dijo. Y añadió a continuación: “Utilizo el plural a propósito, porque son varios esos proyectos que tiene en cartera. Sé que no es una decisión caprichosa ni aleatoria, sino que responde a la fortaleza industrial de nuestra comunidad y su potencial logístico, pero el agradecimiento es obligado. Al Gobierno de Asturias no le corresponde entrometerse en decisiones accionariales ni en movimientos empresariales, pero quede claro que nos gustaría que Indra se convirtiese en el campeón nacional que lidere la expansión de la industria de defensa en España”.

Tras este primer paso en Gijón, la compañía de Escribano ha puesto los ojos en el suelo liberado de la antigua coquería de Arcelor. Tal y como publicó este periódico en exclusiva el pasado sábado, la compañía requiere de otras tres infraestructuras para completar la cadena de producción de blindados militares. La principal sería una segunda planta destinada a los procesos de acabado de los vehículos. Estiman que esta infraestructura podría tener una superficie en su cubierta de entre 50.000 y 70.000 metros cuadrados. El suelo liberado con los derribos de hornos, baterías y uno de los gasómetros supera los 330.000 metros cuadrados.

Las necesidades de Indra, sin embargo, no se quedan para usos privados: precisa de los servicios que pueden aportar las empresas del sector de las auxiliares, un sector crucial en la economía avilesina. “Es normal: ellos tienen el ‘knowhow’, ellos saben hacer blindados, pero las auxiliares están para todo lo demás”, destacó Rodríguez. José Luis Espinosa, el responsable de las auxiliares del sindicato Comisiones Obreras (CC OO), destacó: “Nosotros aplaudimos lo que sea más trabajo y poder quedarnos en Asturias, sobre todo ahora, que en Arcelor empieza a recortar”.

La posición de IU en Avilés

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Avilés, Manuel Campa, ve el proyecto de instalación de Indra en el suelo liberado de Baterías de coque con buenos ojos porque “Avilés confirma el interés estratégico de su suelo industrial: por su ubicación, por la calidad de sus servicios y, sobre todo, por contar con personal altamente cualificado y formado”.

Juan José Fernández, el coordinador de Izquierda Unida (IU) -que es parte del grupo municipal de Cambia Avilés (CA)-, recordó que aparte de la pretensión de Indra sobre los suelos excedentes de la coquería está la del Puerto de Avilés, que hace semanas señaló su plan de expansión llegue hasta Trasona: “Dado que ambas ofertas están en fase preliminar y, por lo tanto, están aún pendientes tanto de confirmación, como de formalización y concreción, no nos parece prudente entrar a posicionarnos sobre cuál, de ambas opciones, consideramos puede ser más ventajosa para el desarrollo de unos terrenos que son fundamentales para garantizar el futuro industrial de nuestra ciudad”.