¿Cuáles son los argumentos del Principado para que La Magdalena sea declarada zona tensionada de vivienda en Avilés?

El Gobierno del Principado de Asturias sostiene que el barrio de La Magdalena, en Avilés, presenta signos claros de tensión estructural en su mercado residencial y cumple varios de los supuestos previstos en la ley estatal para ser declarado zona tensionada. El diagnóstico oficial, que consta en un informe publicado este martes en el Boletín Oficial del Principado, concluye que, aunque el esfuerzo directo de compra o alquiler no rebasa el 30% de la renta media familiar, el fuerte encarecimiento acumulado de los precios en los últimos años sí activa los criterios legales de intervención.

El informe técnico parte de la renta neta media por hogar en 2023, situada en 34.334 euros anuales. Con ese nivel de ingresos, el acceso a la compra no se considera, por ahora, inasumible. Así, el precio medio de compraventa utilizado para el cálculo ronda los 73.831 euros, lo que, con una hipoteca tipo (siguiendo los parámentros de 80% de financiación, 24 años y 3,986% de interés), arroja una cuota anual de 3.826,92 euros. Sumados los gastos básicos de la vivienda (2.915,73 euros), el desembolso total equivale al 19,64% de la renta, por debajo del límite legal, que se establece en el 30%.

Tampoco el alquiler supera ese umbral. El precio mediano estimado para el conjunto de las secciones censales del barrio es de 414 euros al mes (4.968 al año). Con los mismos gastos básicos, el esfuerzo alcanza el 22,96% de los ingresos, igualmente inferior al 30% .

Sin embargo, la clave no está en el esfuerzo actual, sino en la evolución de los precios. Entre 2020 y 2024, el valor de compraventa ha pasado de 636 a 1.060 euros por metro cuadrado, un incremento acumulado del 66,66%, muy por encima del IPC regional del mismo periodo (19,90%). La diferencia supera en más de 46 puntos la inflación, muy por encima del margen de tres puntos que fija la ley .

Algo similar ocurre con el alquiler. El precio mediano por metro cuadrado ha subido de 4,4 a 5,3 euros entre 2018 y 2023, un alza del 20,45%, también superior al IPC (17,40%). Aunque la brecha es menor, rebasa igualmente el diferencial legal mínimo .

Pocos pisos de alquiler y mucha compra-venta

A estos indicadores se suman factores propios del barrio. La Magdalena ha perdido población (un 9,2% en la última década) y muestra un acusado envejecimiento, con 3,2 mayores de 65 años por cada menor de 16. Los hogares son pequeños (2,16 miembros de media) y crece la demanda de viviendas individuales.

Además, el parque en alquiler apenas representa el 13% de las viviendas principales y el número de operaciones de compraventa se ha incrementado con fuerza en los últimos años .

El Principado concluye en su informe que existe un riesgo de oferta insuficiente de vivienda asequible para la población residente y que el encarecimiento sostenido del mercado puede dificultar la formación de nuevos hogares.