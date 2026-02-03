Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Subasta online de fincas en Avilés: sacan a la venta dos terrenos por un millón de euros menos de su valor de tasación

Los suelos se encuentran en el Alto del Vidriero, una zona que el Ayuntamiento prevé urbanizar a corto plazo

La calle del Alto de Vidriero

La calle del Alto de Vidriero / Mara Villamuza

S.F.

Avilés

Subasta online de fincas en Avilés. El portal Escrepalia ha sacado a puja dos terrenos edificables en el Alto del Vidriero. El precio inicial es de 125.000 y 152.800 euros, respectivamente, por cada uno de los terrenos, tasados en 1 millón y 1,2 millones de euros cada uno. Se da la circunstancia que este singular intento de venta llega después de que el Ayuntamiento anunciase su intención de urbanizar de manera subsidiaria -asume los costes y posteriormente le pasa la factura a sus propietarios- este área aún por desarrollar a lo largo de este 2026.

Una de las dos fincas a la venta tiene tiene una superficie de 2.328 metros cuadrados con una edificabilidad estimada de 5.300 euros por metro cuadrado. Está catalogada como suelo de uso residencial. Tiene un valor de tasación de 1.010.000 euros. El precio de salida es de 125.000 euros.

La otra finca, de 3.058 metros cuadrados., con una edificabilidad aproximada de 6.476 metros cuadrados. Es suelo catalogado como residencial. Este terreno está tasado en 1.235.000 euros. La primera puja ha de partir de 152.800 euros.

Desde el Ayuntamiento se descarta que esta operación pueda suponer algún tipo de retraso en los planes de urbanización subsidiaria. Tal y como firmaron gobierno local y Podemos en su acuerdo presupuestario, la licitación de los trabajos para desarrollar estos terrenos deberá estar lanzada antes de que acabe este año.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Avilés

El desarrollo urbanístico del Alto del Vidriero no hará preciso la modificación del plan urbano. El objetivo es recuperar un espacio de interés para ciudad cuyo desarrollo lleva más de una década de retraso debido al incumplimiento continuado de sus propietarios y la Junta de Compensación, que ha permanecido inactiva durante más de diez años, sin realizar ninguna actuación urbanística desde 2015.

Castrillón recibe un informe de Patrimonio para la ampliación de la Mina de Arnao y el PP carga contra el PSOE e IU

El avilesino José Antonio Vázquez Blanco, nombrado ejecutivo del año 2025

Subasta online de fincas en Avilés: sacan a la venta dos terrenos por un millón de euros menos de su valor de tasación

Más de un millar de participantes en las actividades feministas organizadas el año pasado en Avilés

Comprar casa en Luanco hipoteca demasiado a las familias y el Principado quiere declarar la villa zona tensionada de vivienda

Quejas por el "deplorable" estado de la estación de autobuses de Avilés: "Se cae a cachos; a los baños se puede entrar en canoa"

El Puerto de Avilés presenta en Bruselas su plan de expansión en el suelo de Baterías

Corvera incrementa un 10% las subvenciones para entidades ciudadanas: así se repartirán los 200.300 euros del Ayuntamiento

