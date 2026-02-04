Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente en la incorporación a la Autovía del Cantábrico desde la A-81causa retenciones a la altura de Parqueastur

El suceso tuvo lugar en sentido Gijón

Retenciones en la A-81.

Retenciones en la A-81. / DGT

A. R.

Un accidente en la incorporación a la Autovía del Cantábrico desde la A- 81 en dirección Gijón está causando retenciones de varios kilómetros a la altura del centro comercial de ParqueAstur. El suceso tuvo lugar poco después de las 08.00 horas, en plena hora punta.

La Guardia Civil se encuentra en el lugar del siniestro para tratar de recuperar la normalidad en la circulación.

Un accidente en la incorporación a la Autovía del Cantábrico desde la A-81causa retenciones a la altura de Parqueastur

