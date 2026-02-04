Un accidente en la incorporación a la Autovía del Cantábrico desde la A-81causa retenciones a la altura de Parqueastur
El suceso tuvo lugar en sentido Gijón
A. R.
Un accidente en la incorporación a la Autovía del Cantábrico desde la A- 81 en dirección Gijón está causando retenciones de varios kilómetros a la altura del centro comercial de ParqueAstur. El suceso tuvo lugar poco después de las 08.00 horas, en plena hora punta.
La Guardia Civil se encuentra en el lugar del siniestro para tratar de recuperar la normalidad en la circulación.
