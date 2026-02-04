Alquilar una vivienda en Luanco ya cuesta hasta 750 euros mensuales: "Es una locura, son caros tanto para el alquiler como para la venta", se quejan los vecinos

"Los precios de la vivienda tanto para comprar como para alquilar son una locura, es carísimo, prohibitivo", comentan Elvira Suárez y su hija Mercedes González. Hablan de la situación de la vivienda en Luanco, una villa que el Principado quiere declarar zona tensionada para intentar frenar la subida de los precios. González está hipotecada en un piso de la capital de Gozón y su precio, sin precisarlo, "no es normal", expresa. Ana Sal y Pelayo Fernández son primos y aunque viven aún con sus padres y les gustaría vivir en Luanco cuando se independicen afirman que no les quedará más remedio que vivir en pisos de la familia. "Es una locura, son caros tanto para el alquiler como para la venta", confirman ambos luanquinos, que habitan en una localidad en la que "la mayoría" de las viviendas para arrendar "son de septiembre a junio". "En los anuncios suele poner que son ideales para profesores", sostiene Eva Martín, que vive de alquiler, paga 400 euros al mes y eso es así porque su casera "es buena persona".

Eva Martín, en La Ribera de Luanco. / Luisma Murias

"Ví un piso en la zona del Muelle que costaba hace dos años 550 euros y ahora está en 700 y otro en la avenida del Gayo de una habitación que valía 550 euros y ya está en 750", comenta María González, ante un café de media mañana. Los gozoniegos afirman que los precios "están por las nubes" y achacan ese nivel de precios a que Luanco es una villa turística, sobre todo en los meses de verano. "Hay casos en los que en junio te echan del piso o te quedas si puedes pagar el precio del verano, que es mucho mayor", sostiene Martín.

José Artime y María Virginia Viña, en Luanco. / Luisma Murias

Rosa González que camina junto a Elvira Suárez y Mercedes González dejó claro que en "Luanco hay poca vivienda de alquiler y la que hay está carísima". Varios de los vecinos consultados por este periódico se animan a decir que la renta mensual media "ronda los 600 euros", de ahí a que vean con buenos ojos la posible declaración de zona tensionada, para ver si de esa manera se puede dar una solución a "este problemón". "La gente necesita una vivienda para vivir pero con estos precios dejas más de la mitad del salario", sostiene Pablo Fernández.

Otra de las variables a tener en cuenta a la hora de buscar un piso de alquiler, sostiene Eva Martín, es "el boca a boca". "En internet es muy difícil encontrar piso, no hay", remarca esta luanquina, ante la playa de La Ribera.

Pelayo Fernández y Ana Sal, en una terraza de la calle Salvador Escandón de Luanco. / Luisma Murias

En la calle Salvador Escandón, José Artime toma un café con Luis Fuente y María Virginia Viña. Hablan de la vivienda y coinciden en que la situación de la vivienda está "jodida". "De normal ya está complicado pero el verano es un tema aparte", afirma Artime, que se refiere a que ya en Bañugues se ha alquilado recientemente un bajo a seiscientos euros. "Y a eso suma la comunidad y otros gastos", añade Fuente, quien observa que el problema de la vivienda se centra en la ley de la oferta y la demanda. "En Bañugues está comprando gente de Madrid", sostiene.

El alquiler de temporada lastra al del resto del año, afirman y remarcar después, que el precio de los pisos para comprar "tampoco ayuda". "Está pidiendo 300.000 más Iva en los pisos de la entrada de Luanco y son pisos normales, no puede ser", remarca Elvira Suárez que, como todos, desea unos precios más acordes con los salarios. "No puedes cobrar un salario de 1.300 euros y alquilar un piso por 650 al mes, algo no cuadra", manifestó Manuel Menéndez, que confía en que la declaración de zona tensionada llegue a buen puerto y al menos se ponga coto a "precios desorbitados".