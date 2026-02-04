Avilés busca director de Recursos Humanos tras el cese fulminante del anterior, que ejercía desde 2011

Avilés busca director de Recursos Humanos para el Ayuntamiento. El anuncio, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, llega dos meses después del cese fulminante del anterior director, que lo era desde 2011, cuando el bastón de mando lo tenía la también socialista Pilar Varela. De acuerdo a la publicación, el puesto está vacante desde el 26 de noviembre de 2025. De ahí que el pasado enero se iniciara el procedimiento para cubrir el puesto en comisión de servicios “dada la necesidad de cubrir de forma urgente este puesto debido a la especialización en la materia y la responsabilidad especial que tiene atribuida que afecta a todo el ámbito de la organización municipal y a todos los procesos y actuaciones relacionados con el personal municipal de este ayuntamiento, lo cual representa un elemento clave de la gestión administrativa necesaria para la prestación de los servicios públicos, y para un resolución a corto plazo de la situación sin perjuicio de su posterior y definitiva cobertura mediante el procedimiento de libre designación”.

Las comisiones de servicio tendrán una duración máxima de un año prorrogable a otro en caso de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo.

Las personas interesadas formularán sus solicitudes, en el plazo de 10 días hábiles, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Avilés desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado, este miércoles, y en la sede electrónica municipal, de conformidad con lo establecido en el Reglamento regulador del uso de la Administración y Medios Electrónicos del Ayuntamiento de Avilés.

Deberán estar en posesión del título de grado en Derecho, Licenciatura en Derecho o equivalentes. Entre sus responsabilidades más significativas: de la elaboración del borrador de anteproyecto de presupuesto del área de Recursos Humanos, así como la tramitación presupuestaria, su seguimiento, análisis y control al control del asesoramiento jurídico en materia de Recursos Humanos o cualquier otra tarea relacionada con su puesto que le soliciten sus superiores jerárquicos, entre otras muchas.