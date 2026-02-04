Avilés será el gran escaparate mundial de Indra: el suelo de Baterías será el escenario para presentar los nuevos blindados de la compañía

Avilés será el gran escaparate de Indra. La multinacional del sector de la defensa prevé que sus futuras instalaciones en los terrenos de Baterías sean el lugar en el que se entreguen y enseñen a nivel mundial los vehículos fabricados por la compañía. Según fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA, el entorno de la ría sería la ubicación perfecta para este tipo de presentaciones, que hasta ahora se vienen efectuando en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, donde la firma también cuenta con una planta.

El escenario -hipotético- sería el siguiente. Indra desarrolla un nuevo modelo de blindado. Se diseña y fabrica en las plantas del nuevo gigante español. Las últimas etapas del proceso se ejecutan en las instalaciones de Avilés, donde también se efectúan los últimos test a las máquinas. Y llega el gran día, el de la puesta de largo. Medio nacionales e internacionales aguardan a ver la última máquina militar de Indra. El presidente de la compañía o el ministro de turno retiran la sábana que lo esconde y descubren el nuevo súper blindado.

Todo eso va a suceder en Avilés, si finalmente Indra materializa su interés por desembarcar en los antiguos terrenos de Baterías, a los que también aspira el Puerto de Avilés. Tal y como desveló este periódico en exclusiva el pasado sábado, la previsión de la multinacional es hacerse con los 330.000 metros cuadrados de suelo industrial a la vera de la ría para instalar una factoría complementaria a la que ya tiene en marcha en El Tallerón de Gijón.

Esta nueva planta estaría destinada al acabado de los bindados, y contaría con una superficie cubierta de entre 50.000 y 70.000 metros cuadrados. Además, Indra también prevé que al proyecto se sume un polo industrial de empresas auxiliares para dar servicios a la multinacional de la defensa y también una pista de pruebas para vehículos.

Esta última infraestructura, en la que se someterá a exigentes test a los blindados, es la que a priori habría decantado la balanza en favor de los antiguos terrenos de Baterías respecto a otras ubicaciones. Indra necesita que este espacio tenga una longitud de, al menos, 1 kilómetro. Y el suelo de la antigua coquería es uno de los pocos terrenos industriales, no ya en la región, sino en España, que ofrecen esta posibilidad.

Fuentes próximas a la empresa consultadas por este periódico señalan que en esta pista se calificarán y homologarán los blindados construidos por Indra. Las exigentes pruebas a las que serán sometidos incluyen, por ejemplo, poner los vehículos a velocidades de 60 y 70 kilómetos por hora para testar sus frenos, además de otras pruebas que requieren de espacios amplios.

Las instalaciones de Indra en El Tallerón también contarán con una pista de pruebas, que estará ubicada en la parte trasera del recinto, junto al mar. Este circuito contará con varios tipos de pista para probar las capacidades de los blindados en distintos terrenos. Así, habrá una pista de rodadura (donde el vehículo circulará de forma convencional), una de montaña (ideada para que las unidades puedan subir pendientes frontales y laterales) y de vadeo (una especie de piscina con una rampa que simulará el momento en el que los vehículos anfibios deban sumergirse totalmente para, por ejemplo, atravesar un río). Si bien, este espacio no permitirá tests tan exigentes como la que está prevista en Avilés.

El posible desembarco de Indra en Avilés ha sido acogido con brazos abiertos. El Principado ha afirmado que "apoyará" el proyecto. "Puede representar una oportunidad de enorme valor para Avilés y para el conjunto de la comarca", destacó Manuel Campa, portavoz del grupo municipal socialista. También la oposición ha mostrado una postura favorable y la Cámara de Comercio. María Calvo, la presidenta de FADE, la patronal asturiana, sí presentó alguna duda: "Hay que evaluar con detenemiento si es imprescindible que se instalen en terreno portuario", aseguró la empresaria. El sector de las auxiliares, pujante en Avilés y que previsiblemente se vería beneficiado por la llegada de Indra, también abrió sus brazos a la llegada: "Aquí pueden encontrar todo lo que necesitan".

La Autoridad Portuaria de Avilés también ha mostrado su interés en hacerse con la totalidad de los terreno de Baterías, una intención que no ha variado tras haberse hecho público el interés de Indra por ese mismo espacio.

Indra espera anunciar su segunda factoría "pronto"

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, afirmó este martes que la multinacional contará con una segunda fábrica en España. "De los 31 PEM (programas especiales de modernización militar) estamos en 29, liderando 14. Hemos abierto una nueva fábrica en El Tallerón, en Asturias. Necesitamos una segunda fábrica, que espero que pronto pueda anunciar", indicó el directivo en un acto organizado por el periódico "El Español", en el que también recalcó la necesidad de la industria española de tener capacidades inmediatas para poder hacer entregas rápidas.