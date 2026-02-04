Avilés se tiñe de verde para pedir una atención oncológica "integral y humanizada" en el Día Mundial Contra el Cáncer

Como cada 4 de febrero, la Asociación Española Contra el Cáncer, AECC, ha conmemorado el Día Mundial Contra el Cáncer en Avilés con una pequeña carpa, pulseras verdes y un manifiesto, y con un acto público en el que trasladaron un mensaje de esperanza a todos los pacientes y familiares de "mejorar los entornos asistenciales y alcanzar el compromiso de todos", según leyó en el manifiesto Carlos Pena, paciente de cáncer de pulmón.

Este acto es una de las tres acciones previstas para concienciar a la población sobre esta enfermedad que "te cambia la vida". La segunda acción se llevó a cabo el fin de semana pasado, donde la Atlética Avilesina de balonmano masculino, el Real Avilés, tanto femenino como masculino y el Avilés Stadium llevaron el brazalete de la esperanza, con el objetivo de visibilizar el cáncer. Por otra parte, este mes "varios supermercados participarán en "La Compra de tu Vida", una iniciativa en la que, cuando los clientes vayan a pagar, las cajeras preguntarán si quieren colaborar con la causa con un donativo", explicó la presidenta de la AECC en Avilés, Carmen Fernández.

La voluntaria Mari Carmen Sánchez en la mesa de la Plaza de España con las pulseras de la esperanza. / Fernando Rodríguez / LNE

Lo que se reclama en el manifiesto es "una atención oncológica integral y humanizada, que supone escuchar la voz de los pacientes y su entorno y situar al enfermo en el centro del sistema", según leyó Carlos Pena. Porque "humanizar también es apoyar a quienes cuidan, el bienestar del cuidador es también el bienestar de las personas con cáncer". También se hizo eco de las necesidades de los pacientes oncológicos en su día a día, desde "su participación y autonomía, la generación de nuevos espacios asistenciales y el fomento del bienestar y formación de los profesionales sanitarios", haciendo hincapié en que "deben ser los ejes de actuación".

Conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer es una oportunidad para "aminorar los obstáculos que los pacientes encontramos en el proceso de la enfermedad a través de una red compacta y personalizada de atención, apoyo y más servicios que respondan a nuestras necesidades y las de nuestras familias", añadió Carlos Pena con la lectura del manifiesto.

Durante el acto estuvo presente también el gerente del área sanitaria de Avilés, Miguel Rodríguez, quien piensa que "la gente está bastante concienciada y es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en cuanto a la salud". Por eso, es necesaria la colaboración entre "la parte pública, dando todas las prestaciones que tenemos que dar, y todas las asociaciones, pues hay partes a las que nosotros no llegamos, que es todo ese apoyo socio-familiar", explicó Rodríguez.

Ante la preocupación que está aumentando en los últimos días en relación con el retraso en las citas para las mamografías, Carmen Fernández aseguró que "nos hemos asustado, pero antes de lanzar conclusiones estamos preguntando a la gente para conocer cuál es la situación actual y saber si está ocurriendo de verdad". Pero lo importante para una de las voluntarias, Montse Abad, es que haya preocupación "siempre que haya algo que paralice el proceso o que haga que no sea correcto. No hay que preocuparse en el proceso ni perder confianza en el sistema".

La voluntaria Montse Abad. / Fernando Rodríguez / LNE

Además, otra de las voluntarias, Mari Carmen Suárez, es paciente de cáncer de mama desde su primera operación hace 31 años. Tuvo la segunda intervención hace 6 y dice que "tuve mucha suerte, lo que sea que está pasando ahora, yo no lo viví". Ahora, sus mamografías de revisión son anuales: "Ya tengo fecha para la próxima este año que será el día 17 de noviembre y el día de la lotería de Navidad, me darán los resultados. La verdad es que estoy muy contenta".