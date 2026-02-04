Sin calefacción, con el suelo desgastado y filtraciones de agua: así trabajan en las oficinas de Tesorería, según el sindicato Avanza en Avilés

El sindicato Avanza ha presentado un escrito por el registro municipal en relación al estado de conservación de las oficinas del área de tesorería y gestión de tributos, unas instalaciones ubicadas en la plaza de Santiago López de Avilés a las que, de forma provisional, se trasladó este servicio hace algo más de dos años. "Dicho traslado se entendía de caracter provisional, consecuencia de las diligencias de Inspección de Trabajo sobre la anterior ubicación", explicó el representente de Avanza, Ángel Luis Fernández. Explicó lo que, a su entender, son deficiencias que afectan "al confor, a su estado adecuado e incluso a la salubridad y seguridad de las personas trabajadoras": "Existen problemas de climatización por deficiencias del sistema general de calefacción, también por las características de las ventanas carentes de sistemas de aislamiento adecuado. A ello se deben sumar filtraciones de agua cuando se producen precipitaciones o lluvias intensas, a sumar el mal estado del suelo desgastado y con roturas que pueden producir caídas, sin perjuicio de su imagen. A ello, como factor importante se debe considerar la barrera arquitectónica que existe para trabajadoras y usuarios del servicio, ante la ausencia de ascensores".

A juicio de Fernández, el traslado provisional "parece convertirse en cuasi definitivo". Con todo, el sindicato solicita que se realicen las intervenciones necesarias para la mejora de las oficinas del área de tesorería y gestión de tributos o, en su caso, se realicen las obras que procedan en las anteriores dependencias ubicadas en el edificio principal de Plaza de España.